أولياء أمور الطلاب في الخارج يطالبون بآلية جيدة لإرسال إجابات الامتحانات

ناشد أولياء أمور طلاب أبناؤنا في الخارج الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بوضع آلية محددة بتسليم إجابات امتحانات أبناؤنا في الخارج.

وقالت المهندسة ولاء إبراهيم مؤسس جروب كل ما يخص امتحانات السفارة: “نناشد وزير التربية والتعليم بإصدار تعليمات تسليم الإجابات للاختبارات الورقية عن طريق:

1. تسليم عن طريق الارسال عبر ايميلات فعالة ويتم العمل عليها يوميا لتفريغها لاستقبال رسائل جميع أولياء الأمور دون ظهور رسالة فشل التسليم التي أدت إلى ضياع نتائج طلاب الترم الأول وكانت نتيجة البعض منهم غياب علي الرغم من إرسال الإجابات.

2. أو يتم تسليم اصول اوراق الاجابات يدويا لمقر الإدارة بالسيدة زينب أو بالبريد السريع من داخل مصر، حيث أن البريد السريع من خارج مصر مكلف جدا لمن لا يعرف كيفية الإرسال عن طريق الإيميل من أولياء الأمور.



وقالت “ولاء” في تصريحات لـ"الدستور": “تم التقيد في الترم الأول باستلام أوراق الإجابات بالبريد السريع من خارج مصر فقط وعدم الالتفات لأي أوراق مرسلة من داخل مصر مع أنها كلها أوراق إجابات بابل شيت مطبوعة وليست أصل يمكن إرسالها لأي شخص في مصر وطباعتها”.