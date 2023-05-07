الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قتلى وجرحى جراء الحادث.. "القاهرة الإخبارية": مقتل مطلق النار بمركز تجارى بتكساس

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بمقتل مطلق النار في حادثة بمركز تجاري في إحدى ضواحي مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية.

وأضافت القناة  أنه سقط قتلى وجرحى جراء الحادث، وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي يشارك في التحقيقات  حول الحادث.

وقال شهود عيان إنه تم إطلاق حوالي 60 طلقة بالمركز التجاري خلال الحادث، وطالبت قوات الشرطة الأمريكية السكان بالابتعاد عن مكان الحادث.

وأطلق مجهول، فجر اليوم، النيران داخل أحد المراكز التجارية بولاية تكساس الأمريكية،  وأظهرت صور ومقاطع فيديو التقطت بطائرة مسيّرة المتسوقين وموظفي المتجر يهرعون إلى مواقف السيارات.

مدينة دالاس ولاية تكساس الأمريكية تكساس الأمريكية مكتب التحقيقات الفيدرالى المركز التجاري قوات الشرطة الأمريكية

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