الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محافظ الوادى الجديد: زراعة أول تجربة قمح طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسى (فيديو)

اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة تولي اهتمامًا بمنظومة الري الحديث، وتم هذا العام زراعة أول تجربة قمح طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل التوسع في المحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف الزملوط، خلال تصريحاته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أنه في العام الماضي تخطينا حاجز المليون فدان، وأتمنى أن يتخطى إنتاجنا هذا العام أكثر من 1.2 مليون طن بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية في منطقة العوينات ومنطقة توشكى.

 

افتتاح صومعة الخارجة هذا الأسبوع

وأشار محافظ الوادي الجديد، إلى أنه تم فتح صومعة العوينات، وسيتم افتتاح صومعة الخارجة هذا الأسبوع، حيث يبدأ التوريد لها طبقًا للتعليمات التي أصدرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. 

وتابع: نشكر كل الأهالي والفلاحين وصغار الفلاحين، والتوريد اختياري، وأتمنى أن يورد الجميع محصولهم طبقًا للسعر الذي يناسب الجميع.

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