برنامج فعاليات وأنشطة مكتبة مصر الجديدة الثقافية في مايو

تقدم مكتبة مصر الجديدة عددا من الفعاليات والأنشطة الثقافية خلال شهر مايو الجاري 2023، فقد نظمت المكتبة يوم الجمعة 5 مايو مناقشة وتوقيع كتاب “الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات”.

- ومن المقرر أن تنظيم المكتبة اليوم الأحد 7 مايو تنظم ورشة البورترية زيت من الألف إلى الياء، سيتم تعليم رسم الطبيعه الصامتة، ورسم المناظر الطبيعية، وهى دورة لتعليم أساسيات البورترية.



- بينما الجمعة 12 مايو في السابعة مساء سيتم عرض مسرحي "الأشجار تموت واقفة" من إخراج جورج موسى، عرض فيلم moonfall فى ايفنت فلكي.



‏‏- بينما السبت، ١٣ مايو ٢٠٢٣‏‏ ‏، ورشة اعداد الممثل " المستوى المتقدم " وستنظمها فرقة بانوراما المسرحية بالتعاون مع مكتبة مصر الجديدة، إضافة إلى ورش الرسم فى مكتبة مصر الجديدة مع الفنان أحمد بيرو، ورشة الجلد لصناعة منتجات الجلود من الشنط وغيرها، وتعليم تقنيات الجلد الطبيعى.



- بينما الاثنين 15 مايو حفل توقيع ومناقشة رواية "حسن وسميرة" للدكتور علاء الدين سليمان، كما سيتم تنظيم ورش الخياطة والباترون .



- وأما الأحد 21 مايو كورس تمرينات الزومبا فى مكتبة مصر الجديدة العامة.



- الاثنين 22 مايو في الخامسة مساء عرض ومناقشة فيلم فورجيتن بحضور الدكتور سامح توفيق وأحمد العرابي، إضافة إلى كورس التصوير الفوتوغرافى.



- الجمعة 26 ندوة "مستقبل الذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات"، يدير الندوة المهندس زياد عبد التواب – مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية، في الخامسة مساء ب، 42 شارع العروبة بمصر الجديدة.



- ويوم الاثنين 28 مايو في الخامسة مساء تنظم المكتبة فعاليات الرواق الفلسفي مع عماد العادلي.



- بينما يوم الثلاثاء 30 مايو فعاليات المنتدى المصري للإعلام.



- وهناك ورش أسبوعية منها: ورش مبادئ المسرح مع كريم قدرى الثلاثاء من كل أسبوع.



- وأيضا ورش الكتابة المسرحية مع نادر نظير الأحد من كل أسبوع، وورش السيكو دراما مع محمد إسماعيل الاربعاء من كل أسبوع.