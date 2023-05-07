لماذا يجب أن تحافظ لطفلك على نظام تغذية سليم ومتوازن؟

يمكن أن يكون للطريقة التي يأكل بها طفلك اليوم تأثير كبير على صحته خلال فترة المراهقة والبلوغ، إن تناول الطعام الذي يحتوي على عناصر غذائية مهمة يساعد الأطفال على النمو وهو ضروري لنمو الأطفال العقلي والبدني.

ما سبب أهمية النظام الغذائي المتوازن؟

من خلال إعطاء طفلك نظامًا غذائيًا صحيًا متوازنًا، فإنك تضمن حصوله على جميع الفيتامينات والمعادن الأساسية والعناصر الغذائية الأخرى التي يحتاجها الأطفال للنمو والتطور الصحي، هناك حاجة إلى بعض العناصر الغذائية لعدة أسباب، وبعض العناصر الغذائية الجديرة بالملاحظة هي:

الكالسيوم وفيتامين د: ضروريان للنمو الطبيعي وتطور العظام لدى الأطفال.

الحديد: يدعم التطور المعرفي الطبيعي لدى الأطفال.

فيتامين د: يساعد على دعم جهاز المناعة.

للحصول على نظام غذائي متوازن عليك التأكد من أن طفلك يتناول مجموعة متنوعة من الأطعمة المغذية من جميع المجموعات الغذائية المختلفة.

كدليل عام يجب أن يأكل الأطفال:

الكثير من الفاكهة والخضروات (نباتية أكثر من الفاكهة)

الحبوب الكاملة (مثل الأرز البني وخبز الحبوب الكاملة ومعكرونة الحبوب الكاملة)

الفول والعدس

اللحوم والأسماك الخالية من الدهون (خاصة الأسماك الزيتية)

المكسرات والبذور

كيف تجعل طفلك يقبل على الطعام الصحي؟

الطريقة الأمثل هي جعل الطعام ممتعًا لا ينبغي أن يكون شيئًا تجبرهم على فعله أو تناوله، تذكر على سبيل المثال أن الألوان المختلفة للفواكه والخضروات تحتوي على مجموعات مختلفة من العناصر الغذائية، فكر في قوس قزح من الألوان مع طعامك.

حاول وضع العديد من ألوان الطعام المختلفة على طبق طفلك لضمان مجموعة متنوعة.

كن مبدعًا في المطبخ اجعل الطعام ممتعًا، قم بتقطيع الطعام إلى أشكال مضحكة واستمتع بعملية تحضير الوجبة، دع الأطفال يجربون النكهات والقوام المختلفة للطعام.



دعهم يختارون ما يريدون تناوله في وجبتهم من مجموعة مختارة من الأطعمة، يحب الأطفال المشاركة في صنع القرار.