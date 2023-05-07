الرئيس الشيشانى يدعو مقاتلين من "فاجنر" للانضمام إلى قوات كتيبة "أخمات"

دعا الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، وفقًا لما ذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، مقاتلين من شركة "فاجنر" الروسية العسكرية الخاصة للانضمام إلى قوات كتيبة "أخمات" في باخموت.

ووفقًا للقناة الأمريكية، فقد امتدح قديروف مقاتلي "فاجنر" في رسالة له بالفيديو قائلًا "لدى فاجنر أشخاص جيدون وشجعان ومهمون، ومهمون لنا، لأنهم يعرفون المنطقة".

وأضاف قديروف، مخاطبًا عناصر "فاجنر"، "إذا بقيتم معنا، أعدكم بأننا سنمنحكم المزيد، ونخلق ظروفًا أفضل مما لديكم اليوم. وسنحاول أن نجعل كل شيء من الدرجة الأولى لكم".