اليوم.. الداخلية يواجه أسوان في مباراة متكافئة بدور الـ32 بكأس مصر

يشهد ملعب بتروسبورت في السادسة، مساء اليوم الأحد، واحدة من أقوى مباريات دور الـ 32 في بطولة كأس مصر بين الداخلية وأسوان وهي إحدى مباراتين في هذا الدور تجمع فريقين من الدوري الممتاز .

ويخوض الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما فاز أسوان بقيادة أيمن الرمادي في أخر مبارياته ببطولة الدوري على المصري بنتيجة 3-1 واحتل المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة، وكان الفوز سببا في الإطاحة بالجهاز الفني للمصري بقيادة حسام حسن.

في حين فاز الداخلية بقيادة علاء عبد العال على فيوتشر وتعادل، مع انبي ورفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس عشر.

- المباراة فرصة لمدربي الفريقين لإشراك البدلاء

المباراة فرصة أمام مدربي الفريقين لإشراك البدلاء واللاعبين الذين لم يكن لهم دورا كبيرا مع الفريق في مباريات الدوري لتجهيزهم للمواجهات المقبل حيث يلتقي الداخلية مع المصري يوم 15 مايو الجاري وأسوان مع الزمالك يوم 18 مايو الجاري.

الفريقان يملكان الطموح للتأهل لدور ال16 لذلك استعدا للمباراة بقوة حيث واصل أسوان تدريباته في معسكره المغلق بالقاهرة والذي يستمر حتى مباراة الزمالك، وحرص أيمن الرمادي على الاجتماع بلاعبيه وطالبهم بغلق ملف مباراة المصري والتركيز في مباراة اليوم، وشدد على أهمية فرض أسلوب لعب الفريق على الداخلية الذي يعتمد على الدفاع المنظم والهجمات المرتدة .

في المقابل طالب علاء عبد العال لاعبي الداخلية بغلق ملف الدوري مؤقتا، ومواصلة الأداء الجيد وتحقيق الفوز والتأهل لدور الـ 16، وأكد لهم أن المباراة ستكون صعبة خاصة أن الفريق الأسواني يضم لاعبين متميزين، ويقودهم جهاز فني على أعلى مستوى بقيادة أيمن الرمادي إضافة إلى أن الفريق سيخوض المباراة بثقة بعد فوزه على المصري بثلاثية .

يدير المباراة عبد الرحمن صالح، ويساعده أحمد خلف، ويوسف داهش، ومعهم محمد الشناوى حكما رابعا.