الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تعرف على دور غادة عادل فى فيلم "أحمر حلاوة" مع محمد هنيدى

غادة عادل
غادة عادل

تستعد الفنانة غادة عادل لتصوير فيلم جديد مع نجم الكوميديا الكبير محمد هنيدي، ويحمل العمل السينمائي عنوان "أحمر وحلاوة".

وعلمت “الدستور” أن الفنانة غادة عادل تجسد شخصية زوجة هنيدي، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، حيث تدور كواليس العمل في إطار كوميدي ملي بالعديد من المواقف الكوميدية.

ومن المفترض أن يبدأ نجوم العمل بتصوير الفيلم الثلاثاء المقبل الموافق 9 مايو الجارى.

وتنتظر النجمة غادة عادل خلال الفترة القادمة عرض فيلم "البطة الصفرا"، الذي انتهت من تصويره مؤخرًا، ولكن إلى الآن لم تحدد الشركة المنتجة موعد نهائي لعرض العمل الذي تجسد من خلاله شخصية رئيسة عصابة.

كما يتنظر الفنان الكوميدي محمد هنيدي عرض فيلمه «الجواهرجي» في موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، ويشارك في البطولة منى زكي، لبلبة، الراحل أحمد حلاوة، أحمد السعدني، تارا عماد، باسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

غادة عادل محمد هنيدي العمل السينمائي أحمر وحلاوة زوجة هنيدي

الأكثر قراءة

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 7 مايو 2023

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7 مايو 2023 فى البنوك المصرية

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 7 مايو 2023

سعر الذهب اليوم الأحد 7 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

شعبة الذهب: إقبال غير مسبوق من المواطنين على شراء المعدن الأصفر

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأحد 2023/5/7

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

خالد حريب

هل يعيد الحوار الوطنى بناء حلف 30 يونيو؟

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»