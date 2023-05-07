تعرف على دور غادة عادل فى فيلم "أحمر حلاوة" مع محمد هنيدى

تستعد الفنانة غادة عادل لتصوير فيلم جديد مع نجم الكوميديا الكبير محمد هنيدي، ويحمل العمل السينمائي عنوان "أحمر وحلاوة".

وعلمت “الدستور” أن الفنانة غادة عادل تجسد شخصية زوجة هنيدي، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، حيث تدور كواليس العمل في إطار كوميدي ملي بالعديد من المواقف الكوميدية.

ومن المفترض أن يبدأ نجوم العمل بتصوير الفيلم الثلاثاء المقبل الموافق 9 مايو الجارى.

وتنتظر النجمة غادة عادل خلال الفترة القادمة عرض فيلم "البطة الصفرا"، الذي انتهت من تصويره مؤخرًا، ولكن إلى الآن لم تحدد الشركة المنتجة موعد نهائي لعرض العمل الذي تجسد من خلاله شخصية رئيسة عصابة.

كما يتنظر الفنان الكوميدي محمد هنيدي عرض فيلمه «الجواهرجي» في موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، ويشارك في البطولة منى زكي، لبلبة، الراحل أحمد حلاوة، أحمد السعدني، تارا عماد، باسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.