الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

منها عرض "من أجل زيكو" .. أبرز أنشطة صندوق التنمية الثقافية اليوم

فيلم من أجل زيكو
فيلم من أجل زيكو

ينظم صندوق التنمية الثقافية، اليوم الأحد الموافق الثامن من مايو الجاري، العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية عبر مراكزه الإبداعية المختلفة والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

 

ففي السادسة مساء، ينظم مركز الإبداع الفني، بمقره الكائن بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، عرض للفيلم الروائي الطويل “من أجل زيكو”، ويليه ندوة لمناقشة الفيلم، وذلك ضمن فعاليات الدورة التاسعة والأربعين لمهرجان جمعية الفيلم والتي تستمر حتي 20 مايو الجاري.

 

وفيلم “من أجل زيكو”، من إنتاج عام 2022، بطولة منة شلبي، كريم محمود عبد العزيز، محمود حافظ، غمرو عبد الجليل، ومحمد ثروت. من تأليف مصطفي حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

 

وتدور أحداث فيلم “من أجل زيكو” في إطار كوميدي، من خلال محاولة الطفل “زيكو”، الذي يخوض مسابقة أذكي طفل في مصر وما يتتبع هذا من مواقف كوميدية.

 

ــ علاقة الشعر بالموسيقي في صالون حجازي

كما يقيم بيت الشعرالعربي، بمركز إبداع الست وسيلة بمقره الكائن خلف الجامع الأزهر، في السابعة مساء، أمسية جديدة من أمسيات صالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، والتي تقام تحت عنوان “علاقة الشعر بالموسيقي”.

ويستضيف الصالون خلال هذه الأمسية دكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية والأستاذ بالكونسرفتوار ، دكتور سامي سليمان الناقد والأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة والحديث حول علاقة الشعر بالموسيقي، يدير الصالون الناقد دكتور رضا عطية ويتخلل الصالون فقرات غنائية الفنانة تقى الهجرسي وفرقتها الموسيقية.  

 

ــ ليلي وفرانز في مركز الحرية للإبداع

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ تحتضن قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، أمسية ثقافية لمناقشة أحدث إبداعات الكاتب الروائي محمد علي إبراهيم، “ليلي وفرانز”، والصادرة مؤخرا عن دار العين للنشر والتوزيع، ويناقش الرواية الناقد محمد عمر جنادي، وتدير  الأمسية الكاتبة إيمان الشيمي.

 

ــ ما هي حركة الأفرو سنتريك؟ بقصر الأمير طاز

وفي السابعة مساء، تعقد بمركز إبداع قصر الأمير طاز بالخليفة، ندوة مفتوحة للجمهور تحت عنوان “ما هي حركة الأفرو سنتريك؟ وما الذي تريده من الحضارة المصرية”.

فيلم “من أجل زيكو” أبرز أنشطة صندوق التنمية الثقافية مهرجان جمعية الفيلم رواية ليلى وفرانز حركة الافروسنتريك

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