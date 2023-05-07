أستاذ مناعة يكشف سبب إعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء كورونا كوباء طارئ

قال الدكتور أشرف عقبة، أستاذ الباطنة والمناعة، إن سبب إعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء أزمة كورونا كوباء طارئ، هو قلة عدد الإصابات وانخفاض حدتها.

وأضاف “عقبة”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إعلان منظمة الصحة العالمية يعني أن حالة الطوارئ التي يعيشها العالم تنتهي، ولكن علينا توخي الحذر وعلى أي شخص يعاني من التهابات تنفسية أن يلزم منزله، كما يجب التعامل معه بحذر.

وأكد أن جائحة كوورنا علمتنا أن نكون حذرين ومستعدين حتى نتغلب على المشاكل لأنه وقت كورونا كان هناك افتقار للتنسيق والعدالة، والدول التي كانت تنتج اللقاحات استأثرت بها وكذلك انعدام التضامن وهذا يعني أن العالم كله قري صغيرة ولابد من التضافر لمنع انتشار الوباء.

الاجراءات الاحترازية لابد من تطبيقها

وأشار إلى أنه عند ظهور حالات أو سلالات جديدة لابد من الإبلاغ عنها ويكون هناك تنسيق بين منظمة الصحة العالمية والدول التي بها إصابات حتى لا ينتشر الوباء، مؤكدًا أن تجربة كورونا أثبتت أن الاجراءات الاحترازية يجب أن تكون موجودة دائمًا حتى في حالة عدم وجود فيروس.