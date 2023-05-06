22 % من الأطفال عرضة لمشاهدة محتوى +18 والسوشيال ميديا السبب

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن مبادرة لـ"أخلاقنا الجميلة" عند الأطفال، وكيفية مساعدة الأسر على التعامل مع الأطفال وفقًا لمراحل حياتهم المختلفة.

المحتوى الناضج أو كما يعرب بـ"+18" هو شيء لا يتحدث عنه كثير من الناس، على الرغم من تفشي الإصابة بين المراهقين، فلقد تم وضع عدد غير قليل من الآباء في حالة من الصدمة والحيرة الكاملة عندما اكتشفوا أن طفلهم قد صادف بالفعل محتوى للبالغين.

كل هذا يحدث في هذه الأيام، وبسبب حقيقة أن الموزعين يبحثون عن الضعفاء، فإن هذا يعني دمج الأطفال، فوفقًا لما ذكره موقع "moms" فالمواد الإباحية منتشرة ويجب على الآباء محاولة عدم التقليل من شأنها.

22 % من الأطفال عرضة لمشاهدة محتوى “+18”

أشار الخبراء، إلى أنه يمكن أن تدمر العائلات، فبالنسبة للبعض فليس من غير المألوف أن يكون لدى المراهقين علاقة إشكالية مع المواد الإباحية دون معرفة والديهم.

مثل جميع أنواع الإدمان، يؤثر محتوى البالغين على الدماغ، حيث تُظهر الإحصائيات أن متوسط عمر تعرض الطفل لأول مرة لمحتوى البالغين هو 11 عامًا، ومع ذلك، أفاد بحث جديد أجرته شركة Bit defender للتكنولوجيا الأمنية أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات يمثلون الآن 22٪ من استهلاك محتوى البالغين عبر الإنترنت الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

علامات تدل على أن طفلك مدمن على هذا المحتوى

في هذه السن المبكرة، يكون جميع الأطفال عرضة لطبيعة الإدمان لهذه الصور الرسومية، لهذا السبب قد يكون من المهم إجراء محادثات مع الأطفال في وقت مبكر، فمن المفيد أيضًا للوالدين التعرف على علامات التحذير التي تشير إلى أن أطفالهم قد يشاهدون محتوى للبالغين بشكل يومي.

كما أن العزلة أو عدم الاهتمام بالأصدقاء والأنشطة، إحدى العلامات وراء إدمان محتوى البالغين، الذي لديه القدرة على أخذ أطفال سعداء ومتفاعلين مرة واحدة وتحويلهم إلى أفراد منعزلين ومزاجيين.

إذا لاحظ أحد الوالدين أن طفله لم يعد يرغب في قضاء الوقت مع الأصدقاء المقربين والعائلة، فقد يكون ذلك علامة على أنهم يعانون من الإدمان، فغالبًا ما يصاحب إدمان المحتوى الناضج الشعور بالذنب أيضًا، لذلك قد يبدأ الطفل في تجنب التحدث مع الوالدين.

الاكتئاب أو التغيرات المفاجئة في الحالة المزاجية، فمثل كل أنواع الإدمان، فإنه يعيد برمجة طريقة تفكير الأطفال في الآخرين وأنفسهم، نتيجة لذلك قد يلاحظ الآباء أن طفلهم يبدأ في التصرف بالاكتئاب أو يعاني من تقلبات مزاجية.

زيادة السرية، فإلى جانب العزلة قد ينسحب الأطفال الذين يعانون من إدمان المواد الإباحية على أنفسهم ويشاركون تفاصيل أقل عن حياتهم، فمن المحتمل أن يقضوا فترات طويلة من الوقت في الحمام ويكونون أكثر سرية بشكل عام.