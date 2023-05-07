مراكز محافظة المنيا تواصل تنفيذ "الموجة 21" وتزيل 9 حالات تعدٍ

واصلت مراكز محافظة المنيا جهودها في تنفيذ أعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات المحافظة لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تطبيقًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، إنه قام يرافقه هاني الخولي نائب رئيس المركز، وأحمد عبدالعال مدير متغيرات بني مزار، وأيمن شوقي وصفوت علي راجح، سكرتير الوحدة المحلية بصندفا، وإدارة الإزالات والتنظيم، وإبراهيم صابر عضو التفيش الإداري، بحملة مكبرة لإزالة التعديات بالوحدة المحلية بصندفا، أسفرت عن إزالة 7حالات تعدي على أرض زراعية على مساحة 6 قراريط و18 سهما، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة، أنه في إطار متابعة مجهودات الوحدات القروية للتصدى لجميع صور وأشكال التعدى بالبناء المخالف، وتحت إشراف عاكف عبدالسلام نائب رئيس المركز، تمكنت الوحدة المحليه بقرية أبا من رصد حالتين بناء مخالف تعدي بالبناء على أرض إصلاح زراعي بقرية قفادة، عبارة عن حوائط بالبلوك الحجري وحفر أساسات؛ تمهيدًا للبناء المخالف، وتم على الفور إزالة التعديات بالكامل في المهد وحتى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز المنيا

إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز المنيا

إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز المنيا

إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز المنيا

إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز المنيا

إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز المنيا

إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز المنيا

إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز المنيا

إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز المنيا