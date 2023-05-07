الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مراكز محافظة المنيا تواصل تنفيذ "الموجة 21" وتزيل 9 حالات تعدٍ

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز المنيا

واصلت مراكز محافظة المنيا جهودها في تنفيذ أعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات المحافظة لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تطبيقًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

 

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، إنه قام يرافقه هاني الخولي نائب رئيس المركز، وأحمد عبدالعال مدير متغيرات بني مزار، وأيمن شوقي وصفوت علي راجح، سكرتير الوحدة المحلية بصندفا، وإدارة الإزالات والتنظيم، وإبراهيم صابر عضو التفيش الإداري، بحملة مكبرة لإزالة التعديات بالوحدة المحلية بصندفا، أسفرت عن إزالة 7حالات تعدي على أرض زراعية على مساحة 6 قراريط و18 سهما، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

وأضاف الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة، أنه في إطار متابعة مجهودات الوحدات القروية للتصدى لجميع صور وأشكال التعدى بالبناء المخالف، وتحت إشراف عاكف عبدالسلام نائب رئيس المركز، تمكنت الوحدة المحليه بقرية أبا من رصد حالتين بناء مخالف تعدي بالبناء على أرض إصلاح زراعي بقرية قفادة، عبارة عن حوائط بالبلوك الحجري وحفر أساسات؛ تمهيدًا للبناء المخالف، وتم على الفور إزالة التعديات بالكامل في المهد وحتى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز المنيا
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز المنيا
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز المنيا
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز المنيا
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز المنيا
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز المنيا
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز المنيا
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز المنيا
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز المنيا
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز المنيا
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز المنيا
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز المنيا
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز المنيا
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز المنيا
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز المنيا
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز المنيا
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز المنيا
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز المنيا
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز المنيا
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز المنيا
المنيا إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية مركزي بني مزار ومغاغة الدكتور محمد حلمي رئيس مركز مغاغة عماد حسن رئيس مركز بني مزار

الأكثر قراءة

تأمين غذاء المصريين.. التوسع الأفقى فى زراعة المحاصيل وزيادة سعة التخزين (إنفوجراف)

اعترافات "بائع البوظة" فى واقعة تسمم 382 شخصا بقنا

إصابة 9 أشخاص فى تصادم ميكروباص وتوك توك بالمنيا

رئيس الوزراء العراقى: ماضون فى خطط مواجهة التغيرات المناخية

حظك اليوم الأحد 7 مايو 2023 لمواليد الأبراج المائية

مراكز محافظة المنيا تواصل تنفيذ "الموجة 21" وتزيل 9 حالات تعدٍ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

خالد حريب

هل يعيد الحوار الوطنى بناء حلف 30 يونيو؟

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»