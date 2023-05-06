السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"ليس ملكى".. الشرطة البريطانية تعتقل مجموعة من المتظاهرين ضد تشارلز

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية

قالت صحيفة الجارديان إن مجموعة خاصة في بريطانيا مناهضة للمكية هتفت أثناء حفل تتويج الملك تشارلز "ليس ملكي"، وهو ما دفع الشرطة إلى حملة اعتقالات. 

وقال الصحيفة إن المجموعة هتفوا "ليس ملكي"، ثم أخذت الشرطة مكبرات الصوت الخاصة بهم.

وكان التمثال البرونزي لتشارلز الأول يمتطي حصانًا في زاوية ميدان ترافالجار محاصرًا طوال اليوم، مع وجود شرطة مسلحة متمركزة فوقه.

وقالت الصحيفة إن المتظاهرين جاءوا لهذا اليوم مرتدين ملابس ربيعية صفراء، على عكس الزي الأحمر والأبيض والأزرق للقبعات والصدريات والمظلات للحشود من حولهم. 

وعندما مر الموكب الملكي في طريقه إلى وستمنستر أبي، تأكدوا من أن الرأي المؤلف من ثلاث كلمات لربع الجمهور البريطاني ربما سُمع فوق قعقعة سلاح الفرسان المنزلي، في مجلد غير مألوف من مناسبات الدولة السابقة: ملِك!"

وتم تنظيم احتجاج الجمهورية بالتعاون الكامل ومباركة "ميت"، وأشار وزير الأمن توم توجندهات إلى ذلك على أنه دليل على أن يوم التتويج سيقدم بريطانيا للعالم على أنها "عرض للحرية". 

ولم يمنع ذلك الرئيس التنفيذي لشركة ريبابليك، جراهام سميث، وخمسة من أنصاره من الاعتقال في الساعة 7.30 صباح يوم السبت عندما وصلوا إلى الميدان لتفريغ لافتات، أولئك الذين شهدوا الاعتقال لم يكونوا متأكدين من الأساس الذي تم على أساسه احتجازهم، كان من المفترض أن الشرطة كانت تمارس سلطات جديدة غامضة ضد الاحتجاج الذي سارع إلى الموافقة الملكية يوم الأربعاء.

وتعهد حوالي 1700 متظاهر بالحضور، لكن - ربما ردعتهم تصريحات تويتر من السلطات في وقت سابق من الأسبوع بأنه سيكون هناك "تسامح منخفض" مع أولئك الذين يسعون إلى "تقويض الاحتفال"، وقرار إغلاق ميدان ترافالغار في حوالي الساعة 9 صباحًا - بلغ عددهم بضع مئات فقط. لم يفهم معظمهم آليات التعرف على الوجه، التي استخدمها متحف Met هنا لأول مرة، ومع ذلك، اغتنم معظمهم الفرصة ليبتسموا لقاعدة البيانات.

 

الملك تشارلز ليس ملكى حفل تتويج بريطانيا

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