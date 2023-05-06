قناة الناس.. مصطفى ثابت: العقل والعلم أثبتا وجود الله بأدلة وبراهين لا تقبل الشك (فيديو)

قال الداعية مصطفى ثابت، إن من الأمثال العامية المنتشرة والمعروفة في مصر الذي يقال "هو ربنا شافوه ولا عرفوه بالعقل"، لافتًا إلى أن الناس عرفت الله بالعقل.

وأضاف ثابت، اليوم السبت، خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر قناة "الناس"، أنه من المهم أيضًا أن نعرف أننا لا نؤمن بالله لوجود احتياج نفسي اخترعه البشر أو أن إيماننا به مجرد فكرة ابتكرت من قبل البشر كي يخففوا بها الضغط الواقع على الإنسان في الدنيا بسبب عدم وجود عدالة إلهية في الحياة كما يقول بعض الماركسيين، مؤكدًا أننا مسلمون ومؤمنون ومتأكدون من وجود الحق سبحانه وتعالى، لأن العقل والعلم دلّا عليه سبحانه وتعالى بأدلة وبراهين لا تقبل الشك.

وأوضح الداعية مصطفى ثابت، معاني جديدة في إعجاز القرآن الكريم منها السمع فهو الخبر الصادق، لأننا نسمع الأخبار بأذننا ويشير البصر إلى الحواس، والأفئدة هي العقل التي كرم بها الله تعالى الإنسان، وعن طريق العقل نقدر أن نصل إلى الإيمان بوجود الحق سبحانه وتعالى.

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