"إعلام القاهرة" تنظم ورشة تدريبية عن الميتافيرس فى الإعلام

نظمت كلية الإعلام جامعة القاهرة، اليوم السبت، ورشة تدريبية "أونلاين" حول كيف يستخدم الصحفيون والإعلاميون الميتافيرس في الإعلام.

واستمرت الورشة لأكثر من ساعتين، استعرض فيها المحاضر خالد عمار تعريف الميتافيرس والإعلام الافتراضي، وأهميته وكيفية استفادة الصحفيين منه، والأدوات المطلوبة من الصحفي لربط الإعلام بالميتافيرس.

يأتي ذلك في إطار فعاليات وأنشطة المؤتمر العلمي الدولي الثامن والعشرين لكلية الإعلام جامعة القاهرة تحت عنوان "صناعة المحتوى الإعلامي في العصر الرقمي: الآليات والتحديات" و برعاية أ.د محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وأ.د حنان جنيد، عميدة كلية الإعلام، وإشراف أ.د وسام نصر، وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي.

فيما تطلق كلية الإعلام- جامعة القاهرة مؤتمرها العلمي الدولي الثامن والعشرين تحت عنوان "صناعة المحتوى الإعلامي الرقمي: الآليات والتحديات" برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة ورئاسة الدكتورة حنان جنيد، عميدة الكلية وأمين عام المؤتمر، الدكتور وسام نصر، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

ويناقش المؤتمر، الذي يقام يومي 7 و8 مايو المقبل بقاعة المؤتمرات بالكلية 58 بحثا ودراسة تقدم بها عدد من الباحثين بالكلية ومن كليات ومعاهد وأقسام الإعلام بالجامعات المصرية والعربية والأجنبية تتناول مختلف محاور المؤتمر من خلال 11 جلسة بحثية وخمس حلقات نقاشية، ثلاثة منها باللغة العربية.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات المؤتمر تشمل أيضًا تنظيم ورشتي عمل على هامش المؤتمر، الأولى بعنوان إنتاج البرامج الرقمية: مدخل إلى صناعة الأفكار، يقدمها محمد الهواري، رئيس تحرير موقع "الفنار" بالمملكة المتحدة وخبير المحتوى الرقمي، والثانية بعنوان "الإعلام الجديد: كيف يستخدم الصحفيون والإعلاميون الميتافيرس في الإعلام؟"، يقدمها خالد عمار، مؤسس مشروع "الإعلام الافتراضي".