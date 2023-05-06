بنزيما يقود هجوم ريال مدريد أمام أوساسونا بنهائي كأس ملك إسبانيا

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه فريق أوساسونا بالمباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا.

ويقود كريم بنزيما هجوم ريال مدريد في مباراة اليوم، فيما يجلس لوكا مودريتش على دكة البدلاء.



وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، إدواردو كامافينجا.

وسط الملعب: أوريلين تشواميني، فريدريكو فالفيردي، توني كروس.

الهجوم: رودريجو، كريم بنزيما، فينسيوس جونيور.

فيما جاءت دكة بدلاء ريال مدريد على النحو الآتي: "أندريه لونين، خيسوس فاييخو، ناتشو فيرنانديز، ألفارو أودريوزولا، لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجير، داني سيبايوس، لوكا مودريتش، إدين هازارد، ماركو أسنسيو، ماريانو دياز".

ويتطلع ريال مدريد لتحقيق لقب الكأس الغائب عنه منذ التتويج به في موسم 2013-2014، لإنهاء موسمه بشكل جيد خاصة مع اقتراب خسارته للقب الدوري لصالح غريمه برشلونة، كما يرغب في الاستعداد لمواجهة مانشستر سيتي بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل والتي تعد مواجهة حاسمة في موسم الفريق الملكي، فيما يرغب فريق أوساسونا في تحقيق لقب كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه.