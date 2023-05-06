الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: "لاطمو الخدود" حولوا الأزمة الاقتصادية لمندبة وكأن البلد "راحت فى داهية"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن كل مواطن له دور ومسئول مع البلد فيما وصلت إليه الأوضاع، مشيرًا إلى أنه ضد "لاطمي الخدود"، وتحويل الأمر إلى مندبة، وكأن البلد "راحت في داهية".

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن البلد يتعرض لمشكلة وأزمة اقتصادية يمر بها العالم كله، ولكن التركيز الكبير جدًا مع كل ما يخص مصر سياسيًا واقتصاديًا في وسائل الإعلام العربية والأجنبية أمر غريب.

ولفت محمد الباز، إلى أن الأخبار والتقارير التي تتناولها وسائل الإعلام عن مصر تشيع جوًا من الإحباط والاكتئاب، متابعًا: "أخطر حاجة بيواجهها الإنسان أو شعب أو دولة هو انعدام الأمل"، منوهًا بأن حروب الجيل الرابع الآن تستهدف مصر، والآن تستطيع السوشيال ميديا والإعلام أن تجعلك منتصرًا وأنت تجلس أمام الشاشة، وتستطيع أن تجعلك مهزومًا أيضًا.

وأوضح أن حادث مقتل نيرة أشرف أخذ زخمًا مصريًا وعربيًا كبيرًا جدًا، وبعد شهر وقعت نفس الحادثة، فقام شاب بقتل زميلته بالجامعة ولم يتحدث أحد عن الحادث أكثر من يوم.

وأردف: "لو دخلنا على المواقع العربية هتلاقي جرائم وجنايات بتحصل كل يوم، لكن مفيش اهتمام بيها، فليه الآخر مشغول بيك طول الوقت؟، أنت دولة لها ثقلها ووزنها والناس مشغولة بيك دائمًا".

محمد الباز اخر النهار أزمة اقتصادية النهار

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