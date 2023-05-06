تمهيدًا لطرحه.. طرح البوستر الدعائى الرسمى لفيلم "لف وارجع تانى"

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي "لف وارجع تاني" البوستر الدعائي للعمل والمقرر طرحه بالسينمات خلال الفترة القليلة المقبلة.

وظهر على البوستر أبطال العمل وهم كل من الفنانة أيتن عامر، والفنانة شيري عادل، والفنان أحمد فتحي، والفنان محمود حافظ، والفنان محمد رضوان، والنجم صلاح عبدالله، والفنان سليمان عيد وغيرهم.

ومن المفترض طرح فيلم "لف وارجع تاني" بدور العرض السينمائية ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المقبل، وحمل الفيلم تصنيف جمهور عام.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول استيقاظ مجموعة من قاطني إحدى البنايات بإحدى الحارات الشعبية، ليفاجأوا باختفاء الحارة والناس، ولا يبقى سواهم، فيبدأوا رحلة شاقة لإعادة الحارة وساكنيها من جديد.

أبطال وصناع فيلم "لف وارجع تاني"

"لف وارجع تاني" من تأليف ورشة برة الصندوق "محمود حمدان" ، وإخراج شادي علي ومنتج فني محمد ناصف ومهندس ديكور كريم الشحات، بطولة أحمد فتحي وأيتن عامر ومحمود حافظ وصلاح عبدالله ومحمد رضوان وطارق الإبياري، وظهور مميز للنجمة شيري عادل، ومن ضيوف الشرف سليمان عيد وإسماعيل فرغلي.