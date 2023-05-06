السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. مصطفى ثابت: السند للأحاديث مثل DNA ولولا الخبر المتواتر لاستحال استقرار الحياة (فيديو)

الداعية مصطفى ثابت
الداعية مصطفى ثابت

قال الداعية مصطفى ثابت، إن الأحاديث مثل الـ(DNA) الذي يثبت نسب الابن إلى والده، حيث يعتمد الإنسان على الخبر في إثبات النسب وليس على الحواس أو الرؤية، وهذا ما يسمى بالخبر المتواتر.

وأضاف ثابت، اليوم السبت، خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر قناة "الناس"، أن أي إنسان في العالم متأكد وعلى يقين تام أن الشخص الذي يحمل اسمه هو والده، مؤكدًا أن هذا اليقين جاء بناء على الخبر المتواتر الذي ينقله عدد كبير من الناس ليس لديهم أي مصلحة أنهم يدعون الكذب.

وأوضح الداعية مصطفى ثابت، أن العلماء قالوا "لولا الخبر المتواتر لاستحال استقرار الحياة".

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.

قناة الناس الأحاديث الخبر المتواتر ايات بينات برنامج

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