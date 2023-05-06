حملات مكبرة لضبط تجار المخدرات بمحيط الكافيهات والأندية والجامعات

كثفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من حملاتها المكبرة لضبط مروجي المواد المخدرة في محيط الكافيهات والأندية والكافيهات، في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية الشباب من مخاطر المخدرات.

وواصل رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة أيضا في محيط الأكشاك، بالاستعانة بالكلاب البوليسية للكشف عن وجود المخدرات إذا تم إخفاءها.

ونجحت تلك الحملات في تحقيق نتائج إيجابية وضبط عدد من العناصر الإجرامية وبحوزتها كميات من المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استكمال الحملات.