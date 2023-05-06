الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد فهمى منفردًا على البوستر الدعائى لفيلم "مستر إكس"

أحمد فهمي
أحمد فهمي

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي "مستر إكس" البوستر الدعائي المبدئي للعمل والمقرر طرحه بدور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة.

وظهر الفنان أحمد فهمي بطل العمل منفردًا على البوستر الدعائي لفيلمه الجديد "مستر إكس" وهو مرتدٍ بدلة حمراء اللون وعلى كتفه طائر الببغاء ويدخن سيجارة.

 

موعد طرح فيلم "مستر إكس" بالسينمات

ومن المقرر طرح فيلم "مستر إكس" للجمهور بدور العرض السينمائية خلال موسم أفلام عيد الأضحى المقبل ويعود أحمد فهمي لجمهوره بهذا الفيلم بعد غياب عامين منذ طرح آخر أفلامه التي شارك في بطولتها وهي: "العارف" للنجم أحمد عز، و"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" للنجم كريم عبدالعزيز.

أبطال وصناع فيلم "مستر إكس"

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف وآخرين والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبوالسعود، إخراج أحمد عبدالوهاب وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.

ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، إذ قدم الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبدالرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرتة" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.

قصة وأحداث فيلم "مستر إكس"

تدور قصة وأحداث فيلم "مستر إكس" في إطار من الكوميديا الاجتماعية حول فكرة الـx السابق أو الحبيب السابق لكل شخص والذي يتمثل في الفنان أحمد فهمي وتحدث بينه وبين أبطال العمل العديد من المفارقات والأحداث الهامة.

وتجسّد هنا الزاهد خلال الأحداث شخصية محامية ودفعتها ظروفها لترك مهنة المحاماة وتلتقى أحمد فهمى وتحدث بينهما العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

فيما يجسد الفنان أكرم حسني خلال أحداث العمل شخصية مايسترو وقائد أوركسترا موسيقية ومتزوج من رانيا منصور وتحدث بينهما العديد من المشكلات والتى تجعلهما يرغبان فى الطلاق.

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