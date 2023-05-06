"تعليم الفيوم" تنظم محاضرات مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية

نظمت إدارة يوسف الصديق التعليمية بمحافظة الفيوم، محاضرات مجانية لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية.

حيث تم تنظيم المحاضرات بمسىرح مدرسة عبدالحليم غيث للتعليم الأساسي اليوم السبت، وتم تقديم محاضرة فى مادة اللغة العربية وقام بعرض المحاضرة جمال صلاح معلم أول لغة عربية.

وتقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة، برسالة شكر وتقدير لفريق العمل بإدارة يوسف الصديق التعليمية، (التعليم الإعدادي والعلاقات العامة).

كما شهدت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اليوم السبت، المحاضرات المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بإدارة إبشواي التعليمية، بنقابة المعلمين بإبشواي، بحضور الدكتور حسين العشيري مدير إدارة أبشواي التعليمية، وفريق العمل المشرف على المحاضرات المجانية.

وتم تنظيم المحاضرات بمقر نقابة المعلمين بإبشواي، حيث تم تقديم محاضرة فى مادة اللغة الإنجليزية، وقام بشرح المحاضرة محمد طه، ومحمود ياسين.

وتقدمت برسالة شكر وتقدير لفريق العمل بإدارة أبشواي التعليمية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل في تقديم المحاضرات المجانية للطلاب .

وكانت قد بدأت اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2022م، بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، وسط إجراءات مشددة بعدم اصطحاب الطلاب التليفون المحمول نهائيا، وكذلك التصدي لكافة محاولات الغش، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقاً للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الإمتحانات.

وأجرت اليوم الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، جولة ميدانية لمتابعة الامتحانات، حيث تفقدت عدد من المدارس ومنها مدرسة محمد موسي الجلاب، ومدرسة دكتور لطفي سليمان، ومدرسة الراضي الابتدائية وبها لجنة مدرسة لطفى سليمان الإعدادية للبنات فترة مسائية.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات النقل على مستوى المحافظة بالصف الرابع الابتدائي 85250 تلميذ، والصف الخامس 82789، والصف السادس 74389 تلميذ، كما بلغ عدد المتقدمين للمرحلة الإعدادية 74721 طالب بالصف الأول الإعدادي، و 63195 طالب بالصف الثاني الإعدادي، وفي المرحلة الثانوية العامة ، بلغ عدد المتقدمين للصف الأول الثانوى العام 16405 طالب، وعدد 15770 طالب بالصف الثاني الثانوي العام ، وعدد الطلاب المتقدمين للتعليم الفني بالصف الأول الثانوي الفني 37359 طالب، وعدد 33964 طالب بالصف الثاني الثانوي الفني.

وأكدت قرني، على أنه تم توفير مقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، مضيفة أن جميع أجهزة محافظة الفيوم تعمل على توفير كافة الإمكانات لإنجاح الامتحانات .

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