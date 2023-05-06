مليون مستفيد من مبادرة قوائم الانتظار.. مستفيدون يتحدثون

أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بملف الصحة في مصر وتحاول جاهدة في تطويره، وذلك من خلال إطلاق المبادرات الصحية التي تهتم بصحة المواطنين ومنها مبادرة قوائم الانتظار.

وفي هذا الصدد قال أكرم سامي، معاون وزير الصحة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار كان هدفها إنهاء قوائم الانتظار والتخفيف على المرضى، وشملت إنهاء أعداد كبيرة من العمليات الجراحية.

أضاف معاون وزير الصحة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في لقاء تلفزيوني عبر قناة CBC، أن مبدرة القضاء على قوائم الانتظار حققت خلال خمس سنوات نجاح كبير وذلك بتجاوز المستفيدين مليون و600 ألف إجراء طبي ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار داخل مصر، بعدما كان في السابق حوالي 16 ألف عملية جراحية فقط".

وفي السطور التالية، نرصد تجربة المستفيدين من المبادرات المجانية التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان لخدمة المواطنين وتحديدًا مبادرة قوائم الانتظار.

محمود السيد، من محافظة أسيوط، أوضح منظومة الصحة في مصر تعد واحدة من أهم الملفات وذلك لأنها معنية بصحة المواطنين في مختلف المحافظات، ومن هنا تكمن أهمية المبادرات الصحية التي انطلقت قبل أعوام من الآن.

وعن مبادرة قوائم الانتظار، يقول السيد أنها المبادرة الأهم في الصحة المصرية معلقًا: "الخدمات الصحية في بعض قرى المحافظة كانت في البداية محدودة للغاية، ولكن مؤخرًا تغير الحال بعد انطلاق أكثر من مبادرة تابعة لوزارة الصحة والسكان، وكنت أنا أول المستفيدين من تلك المبادرات".

يوضح السيد: "كانت القوافل الطبية تجوب قرى المحافظات وكذا الحال مع قرى محافظة أسيوط، وكانت تقدم الكشف والخدمات الطبية بشكل مجاني، وحينها اكتشفت ان لدي مشكلة في العيون".

يتابع: "كنت دائمًا أشعر بالصداع وعدم وضوح الرؤية إلا أني لم أركز كثيرًا في الأمر، وكنت عندما كشفت ذات مرة بالصدفة لدى العيادات المتنقلة وجدت أني احتاج إلى تدخل جراحي سريع".

يضيف: "ومن ثم بدأت في إنهاء إجراءات العملية وتم تحويلي على أحد المستشفيات التابعة لمبادرة القضاء على قوائم الانتظار وبالفعل أجريت العملية بالمجان وفي وقت قياسي".

لم يكن السيد هو المستفيد الوحيد من المبادرات التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان، فقد تجاوز أعداد المستفيدين من مبادرات الصحة ملايين المواطنين، ولاسيما مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

تقول أمينة علي، من محافظة الإسكندرية، إن ابنها كان يحتاج تدخل جراحي دقيق في صمام القلب ويتم ذلك من خلال عمل قسطرة في القلب، وبفعل الظروف الاقتصادية التي عليها الأسرة فكان من الصعب تحمل تكاليف العملية.

تقول أمينة: "تواصلت مع المبادرة من كل القنوات ووسائل الاتصال التي أعلنت عنها، نظرًا لأن كانت الحالة الصحية لابني لا تتحمل أي تأخير في العملية، ويجب إجراؤها وهو في سن صغيرة، وكان من افضل الاشياء هو فكرة التواصل مع المبادرة من خلال السوشيال ميديا والخط الساخن، أحد مقدمي الخدمة الذي بدوره قام بتوجيهنا إلى أقرب مستشفى".

كما أكد معاون وزير الصحة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه بعد شهرين من الآن، سيكون مر على المبادرة الرئاسية خمس سنوات، وهو بمثابة العيد الخامس للمشروع، الإجراءات الطبية تزيد بمرور الوقت في إطار مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، وعند تطبيق مبادرة التأمين الصحي الشامل في جميع أرجاء الجمهورية، سيكون هناك فرصة كبيرة في مساعدة المرضى في شتى المجالات الطبية.