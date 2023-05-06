"في الليل على فراشي" بمنتدى المستقبل للفكر والإبداع.. الثلاثاء

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة رواية “في الليل على فراشي” للكاتبة الروائية إنجي همام، ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والروائي الكبير أحمد صبري أبو الفتوح، والشاعر الكبير جمال القصاص، ويدير الندوة القاص والإعلامي علاء أبو زيد.

وتقول الكاتبة إنجي همام في لقاء صحفي نُشر بـ"الدستور" عن روايتها: " في هذه الرواية فهناك كثير مخترع، الصداقات الحقيقية بـ"في الليل على فراشي" كانت لشوارع وبنايات المدينة، الشوارع الصغيرة المتخمة بالحكايات، تلك هي صداقاتي بالواقع التي نقلتها كما هي داخل العمل، الشخصية التي تصادق أرصفة المدينة ومَن فوقها".

وقد صدرت رواية "في الليل على فراشي" عن دار "بدائل" للنشر بالقاهرة. وتعد " في الليل على فراشي"الرواية الثالثة للكاتبة إنجي همام ، بعد روايتيها “موت الجدة مليكة”، و"بالقرب من الحياة".

يذكر أن الكاتبة إنجي همام، روائية وناقدة حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة حلوان ودبلوم النقد السينمائي من جامعة عين شمس، وعملت بالصحافة السينمائية لأكثر من 15 عامًا وقامت بتأسيس المركز العربي للثقافة والفنون "سلافة" في العام 2009، وصدر لها من قبل رواية "موت الجدة مليكة" في العام 2014.

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

تعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب بوسط البلد، مع التنبيه على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.