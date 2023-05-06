السبت 06 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"في الليل على فراشي" بمنتدى المستقبل للفكر والإبداع.. الثلاثاء

رواية إنجي همام
رواية إنجي همام

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع  في تمام السابعة من مساء  الثلاثاء المقبل، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة رواية “في الليل على فراشي” للكاتبة الروائية إنجي همام، ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والروائي الكبير أحمد صبري أبو الفتوح، والشاعر الكبير جمال القصاص، ويدير الندوة القاص والإعلامي علاء أبو زيد.

وتقول الكاتبة إنجي همام في لقاء صحفي نُشر بـ"الدستور" عن روايتها: " في هذه الرواية فهناك كثير مخترع، الصداقات الحقيقية بـ"في الليل على فراشي" كانت لشوارع وبنايات المدينة، الشوارع الصغيرة المتخمة بالحكايات، تلك هي صداقاتي بالواقع التي نقلتها كما هي داخل العمل، الشخصية التي تصادق أرصفة المدينة ومَن فوقها".

وقد صدرت رواية "في الليل على فراشي" عن دار "بدائل" للنشر بالقاهرة. وتعد " في الليل على فراشي"الرواية الثالثة للكاتبة إنجي همام ، بعد روايتيها “موت الجدة مليكة”، و"بالقرب من الحياة". 

يذكر أن الكاتبة إنجي همام، روائية وناقدة حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة حلوان ودبلوم النقد السينمائي من جامعة عين شمس، وعملت بالصحافة السينمائية لأكثر من 15 عامًا وقامت بتأسيس المركز العربي للثقافة والفنون "سلافة" في العام 2009، وصدر لها من قبل رواية "موت الجدة مليكة" في العام 2014.

 ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية. 

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

تعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب بوسط البلد، مع التنبيه على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

منتدى المستقبل للفكر والإبداع حزب التجمع الوطني رواية “في الليل على فراشي” للكاتبة الروائية إنجي همام الدكتور يسري عبدالله

الأكثر قراءة

بعد تسريب توقيعه للزمالك.. الأهلى يتراجع عن ضم نجم الاتحاد السكندرى

اكتشف خيانة زوجته مع صديق عمره بسبب "سؤال عن موعد عودته للمنزل" بمدينة نصر

لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى.. ننشر المراجعة النهائية فى مادة «الماث» (راجع معانا)

"المركزية لمكافحة الآفات" تتابع محصولى الزيتون والبلح فى واحة سيوة

بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة الجديدة والجمعية المصرية للاقتصاد السياسى

مجلس الوحدة الاقتصادية يعقد اجتماع آلية تنمية الاستثمار والتجارة العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

خالد حريب

هل يعيد الحوار الوطنى بناء حلف 30 يونيو؟

محمد عبدالعزيز

أيها المثبطون.. حسبكم

ماجد حبته

استعادة سوريا.. عد تنازلى

د. هيثم الحاج على

رؤية جديدة للثقافة المصرية

وائل لطفي

على أرضية الحوار

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»

قوات الاحتلال تواصل فرض حصارها على مدينة أريحا لليوم الرابع عشر