11 مطلبًا لـ"الناشرين المصريين" فى لجان الثقافة بالحوار الوطني

تقدم الناشر سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، بعدد من المطالب فى اللجان الثقافية بالحوار الوطني، حيث ثمن الدور ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن بناء المواطن يرتكز علي ثلاثة محاور وهي الصحة والثقافة والتعليم.

وأكد "عبده" في تصريحات، لـ"الدستور"، أن اتحاد الناشرين المصريين باعتباره جزءا من ضلع مهم في بناء الإنسان المصري وهذا يتطلب أشياء كثيرة، أولاً أن تزيد نسبة الثقافة في الموازنة من نصف الى واحد بالمائة، ثانياً أن نضع خطة لعودة الثقافة إلى مكانها الطبيعي كأحد أهم أذرع القوى الناعمة؛ خاصة أننا لدينا ميزة نسبية في المنطقة العربية وهي الفكر والثقافة، ولكن لا نعمل على استمرار هذه الميزة ولا ندعمها في ظل تنامي الدور الثقافي والمعرفي الممنهج وسحب البساط أنه من دورنا المهم والمؤثر في هذا المجال.

وأضاف، ثالثاً تراجع دور الدولة بل يبعد كل يوم عن دعم صناعة النشر في مصر والقائمين عليها، رابعاً مساهمة الوزارات والجامعات في هدم صناعة النشر بالتخلي عن الكتاب الورقي، خامسًا عدم وجود رؤية متكاملة لتدعيم القراءة من بداية مراحل التعليم للحفاظ على الهوية وتأكيدها لدعم الصناعة وهو أمر ضروري وسط التضخم وانفلات الأسعار وضرورة إعفاء مدخلات الإنتاج في ظل عدم وجود منتج محلي كافٍ وجيد بل منافس، سابعاً اعتبار النشر صناعة مهمة تؤكد الهوية وتؤثر في بناء الإنسان وسفير لمصر مع قارئ العربية في كل مكان فى العالم.

وجاء من بين ما تقدم به أيضاً فى مطالبه الثامن تيسير دخول وخروج المطبوعات ومنها الكتاب ودعم وسائل النقل البحري والجوي والبري لهذه الصناعة من الشركات الوطنية، وتاسعاً تيسير ودعم المعارض في السوق الداخلية، عاشراً زيادة الدعم لاتحاد الناشرين ممثل الصناعة التي يعمل بها أكثر من 1300 شركة بين صغيرة ومتناهية الصغر وهم السواد الأعظم، أما المطلب الحادي عشر فتمثل في البيئة التشريعية للمهنة وما يتطلبها من تغيير قوانين، والمطلب الثاني عشر تمثل في الملكية الفكرية والتوقيع على المعاهدات الدولية المنظمة.