بحضور راجح داوود وناير ناجي.. الثلاثاء مؤتمر صحفي لأوبرا دون جيوفاني ببيت السناري

تقيم مكتبة الإسكندرية، برئاسة الدكتور أحمد زايد، مؤتمر صحفي خاص بتقديم أوبرا "دون جيوفاني" للموسيقار النمساوي موتسارت علي مدار ثلاثة أيام علي خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية، علي أن يتم عقد المؤتمر الصحفي بمقر بيت السناري بالسيدة زينب بالقاهرة يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

يُعقد المؤتمر بحضور كل من الدكتور الموسيقار راجح داوود؛ المشرف على مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، والمايسترو ناير ناجي؛ قائد أوركسترا مكتبة الإسكندرية، وصوليستات أوبرا "دون جيوفاني" من الأجانب والمصريين، والألماني مانويل شميدت؛ مخرج العرض، و برنهارد زيجل؛ مصمم الديكور، ومدير معهد جوته بالاسكندرية زابينا ارلين ڤين.

تعد أوبرا دون جيوفاني من أبرز ما قدَّم موتسارت، وذلك لرصانة صياغتها الدرامية والموسيقية واستمرار عرضها في جميع دور الأوبرا العالمية على مدار 250 عام. ويهدف هذا الحدث إلى دمج مغنيي الأوبرا العالميين والمهنيين مع طلبة الغناء الأوبرالي بمدينة الإسكندرية، وذلك بمصاحبة أوركسترا وكورال مكتبة الإسكندرية بقيادة مايسترو ناير ناجي القائد الأساسي لأوركسترا مكتبة الإسكندرية، ومن إخراج الألماني مانويل شميدت وتصميم برنهارد زيجل.

تقدم هذه العروض المتميزة لجمهور الإسكندرية بعد النجاح الكبير لعروض أوبرا "كارمن" التي قدمها نفس فريق العمل في الموسم الفني السابق؛ وذلك استكمالًا لرسالة الفنون الرفيعة التي تقدمها مكتبة الإسكندرية منذ افتتاحها في عام 2002.

أوبرا دون جيوفاني، إحدي إبداعات الموسيقار النمساوي العالمي موتسارت عام 1787، اقتبس فيها سيرة متداولة بين نبلاء أوروبا عن نبيل من مدينة البندقية الإيطالية يدعى جياكومو كازانوفا (1725- 1796) الذي يتنقل بين عواصم ومدن عديدة وذاع صيته كزير للنساء، تعتبر الأوبرا الأكثر قتامة لموتسارت، ألفها بعد وفاة والده كما قال عدوه اللدود (ساليري)، ولقد كانت هذه الاوبرا هي محاكاة بين شبح الموت (ليبولد) والدون الذي أخذه من بعد للجحيم تاركا الابن، لقد كانت هذه الأوبرا من الناحية النفسية هي إسقاط حدث على شخصية موتسارت، بعد وفاة والده الذي هجره وعانى فيها من اثم الفراق وموت والده بسببه، والذي ادى إلى تأليفه القدّاس الأكثر شهرة فيما بعد (قداس أرواح الموتى) الأوبرا هي من روائع الموسيقى الكلاسيكية وهي باللغة الإيطالية.