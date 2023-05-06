التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه غرقًا فى مياه النيل بالحوامدية

أمرت نيابة جنوب الجيزة، اليوم السبت، التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل بمنطقة الحوامدية، وتسليم الجثة لذويها.

وتبين من تحقيقات النيابة عدم وجود شبهة جنائية حيث إن الشاب نزل إلى نهر النيل للاستحمام ولعدم إجادته السباحة غرق وتوفى ولم يسعفه أو ينقذه أحد.

كانت قد انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة شاب غرق في مياه النيل لعدم إجادته السباحه أمام مزلقان أبوربع بدائرة قسم شرطة الحوامدية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.