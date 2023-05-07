حملات على مواقف السرفيس بالجيزة.. ومواطنون: السائقين غير ملتزمين بالتعريفة الجديدة

واصلت محافظة الجيزة حملاتها على مواقف السرفيس لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة بعد ارتفاع أسعار السولار خلال الأيام القليلة الماضية، وللتأكد من تطبيق تعريفة الركوب الجديدة دون زيادة والتي تم اعتمادها عقب قرار زيادة أسعار السولار.

وتعمل المحافظة على ضبط الأسعار من خلال التنسيق والتعاون مع جهاز السرفيس وإدارات المرور والتموين ومباحث التموين، والتشديد على عرض تقرير يومي بنتائج الحملات التي سوف يتم شنها وتقييم أداء الوحدات المحلية في ضبط منظومة السرفيس والنقل الجماعي والتعامل الفوري مع أي مخالفات في تعريفات الركوب، بالإضافة إلى التأكد من وضع الملصقات " الاستيكرات" بالأسعار الجديدة لتعريفات خطوط السير الخاصة بسيارات السرفيس وتعليق لافتات كبيرة بمداخل المواقف لتوعية المواطنين بالتعريفات المقررة.

ورصدت "الدستور" مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وآراء عدد من المواطنين داخل مواقف السرفيس، ويقول محمود يحيي أحد المواطنين، إنه لا توجد رقابة على جميع مواقف السرفيس، فهناك بعض المواقف تكمن في المناطق الداخلية وشوارع جانبية غير ملتزمين بالتعريفية الجديدة وتأتي بأثر سلبي على المواطنين والذين هم مجبرين على دفع الأجرة مثلما يطلب السائق وإلا لا يتمكنون من الخروج من منزلهم.

وأضاف أيمن نجيب، أحد المواطنين، أن أتوبيسات هيئة النقل العام هي الفئة الأكثر التزاما بالتعريفة الجديدة التي حددتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية، بينما مواقف السرفيس فالعديد من السائقين غير ملتزمين إلا في وجود حملات من المحافظة والتي تجبرهم على الالتزام بالتعريفة الجديدة.

وأوضح شريف ماهر، أحد المواطنين أن هناك استغلال من قبل السائقين في مواقف السرفيس فعلى سبيل المثال إذا كانت الأجرة 3.75 فالسائقين يستغلون الموقف ويحددون الأجرة 4 جنيهات دون وجود التزام بالتعريفة المحددة، مشددا على ضرورة وضع لاصق على كل سيارة بمختلف الخطوط بمواقف السرفيس لكي يلتزم السائق ويمتنع عن استغلال المواطنين.

مواقف السرفيس

مواقف السرفيس

مواقف السرفيس

مواقف السرفيس

مواقف السرفيس