السبت 06 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حملات على مواقف السرفيس بالجيزة.. ومواطنون: السائقين غير ملتزمين بالتعريفة الجديدة

مواقف السرفيس
مواقف السرفيس

واصلت محافظة الجيزة حملاتها على مواقف السرفيس لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة بعد ارتفاع أسعار السولار خلال الأيام القليلة الماضية، وللتأكد من تطبيق تعريفة الركوب الجديدة دون زيادة والتي تم اعتمادها  عقب قرار زيادة أسعار السولار.

وتعمل المحافظة على  ضبط الأسعار من خلال التنسيق والتعاون مع جهاز السرفيس وإدارات المرور والتموين ومباحث التموين، والتشديد على عرض تقرير يومي بنتائج الحملات التي سوف يتم شنها وتقييم أداء الوحدات المحلية في ضبط منظومة السرفيس والنقل الجماعي والتعامل الفوري مع أي مخالفات في تعريفات الركوب، بالإضافة إلى التأكد من وضع الملصقات " الاستيكرات" بالأسعار الجديدة لتعريفات خطوط السير الخاصة بسيارات السرفيس وتعليق لافتات كبيرة بمداخل المواقف لتوعية المواطنين بالتعريفات المقررة.

ورصدت "الدستور" مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وآراء عدد من المواطنين داخل مواقف السرفيس، ويقول محمود يحيي أحد المواطنين، إنه لا توجد رقابة على جميع مواقف السرفيس، فهناك بعض المواقف تكمن في المناطق الداخلية وشوارع جانبية غير ملتزمين بالتعريفية الجديدة وتأتي بأثر سلبي على المواطنين والذين هم مجبرين على دفع الأجرة مثلما يطلب السائق وإلا لا يتمكنون من الخروج من منزلهم.

وأضاف أيمن نجيب، أحد المواطنين، أن أتوبيسات هيئة النقل العام هي الفئة الأكثر التزاما بالتعريفة الجديدة التي حددتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية، بينما مواقف السرفيس فالعديد من السائقين غير ملتزمين إلا في وجود حملات من المحافظة والتي تجبرهم على الالتزام بالتعريفة الجديدة.

وأوضح شريف ماهر، أحد المواطنين أن هناك استغلال من قبل السائقين في مواقف السرفيس فعلى سبيل المثال إذا كانت الأجرة 3.75 فالسائقين يستغلون الموقف ويحددون الأجرة 4 جنيهات دون وجود التزام بالتعريفة المحددة، مشددا على ضرورة وضع لاصق على كل سيارة بمختلف الخطوط بمواقف السرفيس لكي يلتزم السائق ويمتنع عن استغلال المواطنين.

مواقف السرفيس
مواقف السرفيس
مواقف السرفيس
مواقف السرفيس
مواقف السرفيس
مواقف السرفيس
مواقف السرفيس
مواقف السرفيس
مواقف السرفيس
مواقف السرفيس
مواقف السرفيس
مواقف السرفيس
مواقف السرفيس لزام السائقين السائقين محافظة الجيزة تعريفة الأجرة الجديدة زيادة اسعار السولار ضبط الاسعار

الأكثر قراءة

وزير الخارجية البريطانى: مصر بالنسبة لنا شريك مهم.. وعلاقاتنا ممتدة لسنوات طويلة

"دائم الشتائم للاعبين".. نائب رئيس المصرى: انتصرنا للأخلاق والقيم بإقالة حسام حسن

مدبولى يستعرض جهود مصر لاستيعاب الأشقاء الوافدين من السودان

النيابة تصرح بدفن سائق صدمه قطار فى العياط

"مغارة على بابا".. سرقة 25 مليون جنيه وحرق مقر شركة رجل أعمال شهير (فيديو)

اكتشف خيانة زوجته مع صديق عمره بسبب "سؤال عن موعد عودته للمنزل" بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

خالد حريب

هل يعيد الحوار الوطنى بناء حلف 30 يونيو؟

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»