الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مراجعة ليلة الامتحان فى مادتى الجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية

أرشيفية
أرشيفية

مراجعة ليلة الامتحان فى مادتى الجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية، ازدادت محركات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، للبحث عن مراجعة وحل أسئلة خاصة بمادة الجبر والإحصاء، لطلاب الشهادة الإعدادية، استعداداً لاختبارات نهاية العام الدارسي للعام الدراسي الحالي 2022/2023، خاصة مع اقتراب عقد الاختبارات.

مراجعة ليلة الامتحان فى مادتى الجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية

ويمكن للطلاب الاطلاع على الصور المرفقة، للحصول على مراجعة ليلة الامتحان والتعرف على شكل ونوعية الأسئلة المقررة فى اختبار الجبر والإحصاء بامتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023.

وتستعد مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات، لعقد اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023، لطلاب الشهادة الإعدادية، وفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالمواصفات الامتحانية المقررة لامتحانات العام الدارسي الحالي .

لطلاب الصف الثانى الثانوى.. مراجعة مادتى "الرياضيات والميكانيكا" لغات

وننشر فى التقرير التالي جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2023 الترم الثاني، يؤدي الطلاب يوم الأربعاء 17 مايو 2023: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، من 9 إلى 11:30، زمن الإجابة ساعتين ونصف، وتخصص العشرين دقيقة الأخيرة للإملاء.

بينما يؤدي الطلاب يوم الخميس 18 مايو 2023: الدراسات الاجتماعية، من 9 إلى 11، زمن الإجابة ساعتني، والتربية الدينية من 11:30 إلى 1، وزمن الإجابة ساعة ونصف.

يوم السبت 20 مايو 2023: الجبر والإحصاء من 9 إلى 11، وزمن الإجابة ساعتين، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، من 11:30 إلى 12:30، زمن الإجابة ساعة، ويؤدي الطلاب يوم الأحد 21 مايو 2023: اللغة الأجنبية، من 9 إلى 11، زمن الإجابة ساعتين.

بينما يؤدي الطلاب، يوم الإثنين 22 مايو 2023: الهندسة، من 9 إلى 11، زمن الإجابة ساعتين، والتربية الفنية، من 11:30 إلى 1:30، زمن الإجابة ساعتين، ويوم الثلاثاء 23 مايو 2023: العلوم، من 9 إلى 11، زمن الإجابة ساعتين. 

;l
;l
[p
[p
gh
gh
hg
hg
'l
'l
oi
oi
rr
rr
t
t
yy
yy
مراجعة الاختبارات الشهادة الاعدادية جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي امتحانات الصف الثالث الاعدادي الصف الثالث الاعدادي اللغة العربية الجبر والأحصاء

الأكثر قراءة

النيابة العامة تأمر بحبس بائع تسبب فى تسمم 382 بقنا

حملات على مواقف السرفيس بالجيزة.. ومواطنون: السائقين غير ملتزمين بالتعريفة الجديدة

اكتشف خيانة زوجته مع صديق عمره بسبب "سؤال عن موعد عودته للمنزل" بمدينة نصر

مدبولى يستعرض جهود مصر لاستيعاب الأشقاء الوافدين من السودان

نهائى كأس ملك إسبانيا.. ريال مدريد يتقدم على أوساسونا بهدف فى الشوط الأول

الإمارات تحذر من هجمات سيبرانية تستهدف البنية التحتية والأصول الرقمية الوطنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

خالد حريب

هل يعيد الحوار الوطنى بناء حلف 30 يونيو؟

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»