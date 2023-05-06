مراجعة ليلة الامتحان فى مادتى الجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية، ازدادت محركات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، للبحث عن مراجعة وحل أسئلة خاصة بمادة الجبر والإحصاء، لطلاب الشهادة الإعدادية، استعداداً لاختبارات نهاية العام الدارسي للعام الدراسي الحالي 2022/2023، خاصة مع اقتراب عقد الاختبارات.

مراجعة ليلة الامتحان فى مادتى الجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية

ويمكن للطلاب الاطلاع على الصور المرفقة، للحصول على مراجعة ليلة الامتحان والتعرف على شكل ونوعية الأسئلة المقررة فى اختبار الجبر والإحصاء بامتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023.

وتستعد مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات، لعقد اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023، لطلاب الشهادة الإعدادية، وفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالمواصفات الامتحانية المقررة لامتحانات العام الدارسي الحالي .

وننشر فى التقرير التالي جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2023 الترم الثاني، يؤدي الطلاب يوم الأربعاء 17 مايو 2023: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، من 9 إلى 11:30، زمن الإجابة ساعتين ونصف، وتخصص العشرين دقيقة الأخيرة للإملاء.

بينما يؤدي الطلاب يوم الخميس 18 مايو 2023: الدراسات الاجتماعية، من 9 إلى 11، زمن الإجابة ساعتني، والتربية الدينية من 11:30 إلى 1، وزمن الإجابة ساعة ونصف.

يوم السبت 20 مايو 2023: الجبر والإحصاء من 9 إلى 11، وزمن الإجابة ساعتين، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، من 11:30 إلى 12:30، زمن الإجابة ساعة، ويؤدي الطلاب يوم الأحد 21 مايو 2023: اللغة الأجنبية، من 9 إلى 11، زمن الإجابة ساعتين.

بينما يؤدي الطلاب، يوم الإثنين 22 مايو 2023: الهندسة، من 9 إلى 11، زمن الإجابة ساعتين، والتربية الفنية، من 11:30 إلى 1:30، زمن الإجابة ساعتين، ويوم الثلاثاء 23 مايو 2023: العلوم، من 9 إلى 11، زمن الإجابة ساعتين.

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