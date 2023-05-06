السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بعد سقوطه فى أرضية الملعب.. استشارى أمراض قلب يُحذر محمود متولى

اللاعب محمود متولي
اللاعب محمود متولي

علق الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، على واقعة إغماء اللاعب محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، التي تعرض لها، أمس، عقب مباراة السوبر المصري بين نادي الأهلي ونادي بيراميدز.

وقال الدكتور جمال شعبان، إن اللاعب يتوجب عليه إجراء فحوصات تخص القلب، محذرًا من خطورة التهاون فيما حدث معه أثناء خوضه المباراة.

وكتب عبر حسابه  الرسمي بموقع "فيسبوك": "أتمنى اللاعب اللي فقد وعيه إمبارح في مباراة السوبر يستكمل فحوصات القلب وإجراء دراسة كهرباء القلب ميقولش هو والطاقم بتاعه دي حاجة عارضة وخلاص لأنها ممكن تكون مؤشر على حاجة خطيرة في القلب.. حفظ الله قلوب الجميع".

وكان تعرَّض محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، للإغماء عقب مباراة بيراميدز، واستدعى الأطباء سيارة الإسعاف الخاصة بالملعب سريعا، وبعد حبس الأنفاس استفاق محمود متولي، ليبدأ الأهلي الاحتفال عقب التتويج بكأس السوبر على حساب بيراميدز.

وأوضح أحمد أبوعبلة طبيب النادي الأهلي أن ما حصل إغماء لمحمود متولي بسبب آخر التحام قبل صافرة نهاية اللقاء مباشرة، مرددا: "الأمور طالت بعض الشيء، وبدأنا الإسعافات الأولية ثم ساعدنا طاقم الإسعاف الخاص بالملعب، وأصبحت الأمور بخير".

وقال: "التشخيص إغماء خفيف واستفاق منه اللاعب، وسنخرج لإجراء فحوصات روتينية من أجل أن نطمئن الجماهير، على حالة الوعي والذهنية والبدنية للاعب ولا شيء يدعو للقلق".

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة الترجي التونسي علي ملعب رادس في العاشرة مساء الجمعة القادم بالعاصمة التونسية. 

محمود متولى النادي الأهلي استشاري أمراض قلب اصابة محمود متولى بطولة السوبر المصري

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