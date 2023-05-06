"مصر للطيران": 2022 عام التنمية المستدامة والريادة فى إفريقيا

قالت الشركة الوطنية مصر للطيران إن 2022 هو عام التنمية المستدامة والريادة في إفريقيا، موضحة أنه استهلته بسبق جديد كعادتها بتشغيل أول رحلة بخدمات ومنتجات "صديقة للبيئة" بدأت من القاهرة إلى باريس، لتكون الرحلة الأولى من نوعها لشركة طيران فى القارة الإفريقية، في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى لتحقيق التنمية المستدامة وفق توجهات الدولة المصرية، وقد كانت مصر للطيران الناقل الرسمي للوفود المشاركة في مؤتمر المناخ COP27 وقدمت أعلى مستوى من الخدمات للوفود المشاركة.

وأعلنت الشركة عن تشغيل خطوط جديدة في إطار توسعة شبكة خطوطها الجوية مثل خط كينشاسا بالكونغو في مارس، ودبلن بأيرلندا في يونيو، فضلًا عن الاستمرار في خطة تحديث الأسطول.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 91 عامًا على إنشاء مصر للطيران، كونها الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا وسابع شركة طيران في العالم تحتفل هذا العام بعيدها 91، حيث تم تأسيسها في السابع من مايو عام 1932.

وتأكيدًا لدورها الريادى فى إفريقيا، استضافت مصر للطيران ممثلة فى شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية مؤتمر ومعرض صيانة الطائرات والتدريب في إفريقيا والشرق الأوسط MRO فى نسخته الحادية والثلاثين، وذلك خلال الفترة من 5- 7 فبراير، حيث شارك بها أبرز خبراء الطيران في المنطقة وتبادل الخبرات وطرح الحلول المبتكرة لتطوير قطاع الطيران بصفة عامة وصيانة الطائرات والتدريب بصفة خاصة، كما تم توقيع عقد شراكة مع شركة Petra Aerospace الأردنية في مجال إصلاح وتعمير المحركات.

وكانت الشركة قد أعلنت عن تحديث أسطولها الجوى واستلمت طائرتين من طراز A321neo من أصل 7 طائرات من نفس الطراز، لتكون أولى شركات الطيران داخل قارة إفريقيا التي تضم هذا الطراز إلى أسطولها، وتابعت الشركة خطتها الطموحة للتوسع في شبكة خطوطها الجوية وفتح آفاق جديدة حول العالم، حيث تدشن خطًا جديدًا من القاهرة إلى دكا عاصمة بنجلاديش، وذلك اعتبارًا من 14 مايو 2023.