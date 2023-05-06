متحف ركن فاروق بحلوان.."فسحة وجولة تاريخية" (صور)

في حضرة الملك..

81 عامًا منذ أنشأ الملك فاروق استراحته في شاطئ نهر النيل بحلوان، لكي تُصبح ملاذًا له نحو المدينة الهادئة جنوب العاصمة.. سنوات طويلة مرات، وحقائب تاريخية مرّت، وبقيت مكان الملك المُحبب شاهدًا على ذكريات ملكية كانت هُنا قبل ثمانية عقود، ليشاهد الأحفاد إرث الأجداد بعد سنوات طويلة.

مكان هادئ مزدحم بأشجار المانجو التي زُرعت منذ وطأت أقدام الملك فاروق هذا المكان، لتلقي ثمرها الغزيز كل عام في استقبال زوار الاستراحة التي أصبحت متحفًا مفتوحًا يستقبل الزائرين من كل مكان.

استراحة الملك في مشهدها المهيب للناظرين من قلب النيل؛ تبدو كما لو كانت مركبًا راسيًا على ضفاف النهر.. مرت السنوات وبقيت مبانيها تحتفظ بشكلها المعماري المميز وسط حديقة كبيرة من الأشجار المثمرة.

منذ التاسعة صباحًا حتى الخامسة عصرًا، يفتح المتحف أبوابه للزائرين لقضاء أوقات ممتعة بداخله، ومشاهدة مقتنيات ملكية بداخله، بعضها قادم من استراحة الملك فاروق بالهرم.

ويحرص محبو التراث على زيارة المتحف لمشاهدة مقتنياته، والاستمتاع بالأجواء بداخله على ضفاف نهر النيل.

ونشرت وزارة السياحة والآثار عددًا من الصور توضح جمال المتحف، وتعرض مقتنياته الملكية: