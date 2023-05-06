محافظ بنى سويف يتابع انتظام سير امتحانات نهاية العام الدراسى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع مسؤولي التعليم سير امتحانات نهاية الفصل الثاني للعام الدراسي 2023/2022 للصفين الرابع والخامس الابتدائي طبقًا للمنظومة التعليمية الجديدة، والتي بدأت اليوم بمادة اللغة العربية، بإجمالي يزيد على 160 ألف تلميذ وتلميذة في 678 مدرسة (رسمي /عربي / لغات / خاص) على مستوى إدارات التعليم، فيما يؤدي غدًا طلاب الصف السادس الابتدائي الامتحان في مادة اللغة العربية، والذي يزيد عددهم على 72 ألف تلميذ وتلميذة على مستوى المحافظة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبدالتواب، إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بتفعيل الإجراءات الاحترازية، ومتابعة للمدارس للتأكد من استمرارية جاهزيتها وتوفير كل التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات، مع التواصل المستمر بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرفة عمليات المديرية.

وتفقد وكيل الوزارة عددًا من لجان مدرستي بياض العرب الابتدائية والشيخ علي تعليم أساسي، واطمأن على مستوى الامتحان وجود الطباعة، مؤكدًا ضرورة إعداد كشوف الملاحظة مسبقًا وتوقيع الملاحظين عليها قبل بدء الامتحان والتأكيد على غلق الأبواب وعدم تواجد غير القائمين على العملية الامتحانية داخل المدرسة أثناء سير الامتحانات وأحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من مغادرة جميع الطلاب المدرسة والتأكد من شخصية الزائرين.

ونوه "عبدالتواب" بتشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات ورصد المعوقات التي تواجه العملية الامتحانية وتقديم الدعم الفني والحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة مع تكثيف المتابعة على المدارس خلال فترة الامتحانات، مجددًا على تأكيداته باتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة من تطهير المدارس ونظافة دورات المياه حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والمعلمين المشاركين في الامتحانات مع تواجد الزائرة الصحية بالمدرسة فترة أداء الطلاب الامتحان.