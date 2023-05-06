السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اندلاع حريق هائل فى معرض أثاث بعقار شرق الإسكندرية

مكان الحريق
مكان الحريق

اندلع حريق هائل في معرض أثاث بشارع القاهرة التابع لحي المنتزه أول، شرق الإسكندرية.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، بورود بلاغ بنشوب حريق هائل بمعرض سعيد كتانة للأثاث ب 148 برج القاهرة، الكائن بشارع القاهرة، وعلى الفور توجه رئيس الحي بصحبة قوة أمنية وسيارات الإطفاء والإسعاف وضباط مباحث القسم لمكان الواقعة.

وانتقلت قوات من الحماية المدنية و6 سيارات إطفاء تابعة وسيارات الإسعاف وونش لمكان الحريق للعمل على إطفائه وإنقاذ سكان العقار قبل امتداد الحريق إلى أدوار أخرى.
وتباشر سيارات الإطفاء السيطرة على الحريق المندلع وإخراج سكان العقار منه، خاصة الدور الأول علوي الذي احترق كاملا، بالإضافة إلى ونش إنقاذ.

وتبين من المعاينة الأولية نشوب حريق بميزانين بمعرض الأثاث، وإصابة صاحبه، 56 عاما، بحروق طفيفة واختناق، وجرى نقله للمستشفى.. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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إخطار الإسكندرية الحماية المدنية السيطرة على الحريق المنتزة أول بأحد العمارات

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