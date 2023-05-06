السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سفير الفلبين: نشكر القيادة السياسية المصرية على تقديم الدعم لرعايانا

عز الدين طاغو سفير
عز الدين طاغو سفير الفلبين في مصر والسودان

وجه عز الدين طاغو سفير الفلبين في مصر والسودان من داخل معبر أرقين، الشكر للقيادة السياسية والحكومة المصرية بعدما سمحت بدخول رعايا بلاده الأراضي المصرية بعدما خرجوا من السودان بسبب الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد.

وأضاف سفير الفلبين في مصر والسودان خلال حواره مع رامي محمد مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "دخلوا أرضًا آمنة، ونحن سعداء بذلك، والحجر الصحي يساعد المصابين".

سفير الفلبين: الدولة المصرية قدمت تسهيلات كبيرة للرعايا

وأكد أن الهلال الأحمر كان يقدم المياه والبسكويت وفرش الأسنان، مشددًا على أن الدولة المصرية قدمت تسهيلات كبيرة في هذا الصدد: "نشكر كل من يساعدونا، وأشكر مصر على مساعدتها لشعب الفلبين، وهذا الشكر من الحكومة الفلبينية والفلبينيين الذين يصلون مصر".

وتابع سفير الفلبين في مصر والسودان: "حكومة الفلبين وفرت حافلات من الخرطوم حتى الحدود، ومن الحدود إلى أسوان والقاهرة، هناك خبر سعيد مفاده، أن هناك فلبين بدأوا يرحلوا على رحلات مختلفة إلى بلادهم، والحكومة توفر كل شيء لهم".

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