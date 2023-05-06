السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تحقق في حادث اصطدام حافلة نقل بسيارة نقل ومقطورة على طريقِ الخارجة

حادث اصطدام حافلة
حادث اصطدام حافلة نقل بسيارة نقل

تواصل النيابة العامة التحقيق في حادث اصطدام حافلة نقل جماعي بسيارة نقل ومقطورة بطريقِ الخارجةِ بأُسيوطَ بمنطقةِ النقب بالوادي الجديدِ، وتنتظر النيابة قرار اللجنة الثلاثية المشكلة  من إدارة مرور الوادي الجديد بعد فحص السيارتن وبيان مدي صلاحية الأجهزة وانظمة السلامة بهم.

وكانت تلقت النيابة العامة الخميس الماضي بلاغًا باصطدام حافلةِ نقل جماعي بسيارةِ نقل ومقطورةٍ بطريق الخارجةِ بأُسيوط بمنطقة النقب بالوادِي الجديدِ، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من مُستقلّي الحافلةِ، فبادرتِ النيابةُ العامةُ بالِانتقالِ لمعاينةِ محلِّ الحادثِ، وناظرتْ جثامينَ سبعةَ عشَرَ متوفًى -مِن بينِهِم قائدُ الحافلةِ- وصرَّحتْ بدفنِهِم بعدَ توقيعِ الكشفِ الطبيِّ عليهِم، كما سألتْ تسعَةَ عشَرَ مصابًا مِن بينِ سبعةٍ وعشرينَ -ممَّن سمحَتْ حالتُهُمُ الصحيةُ بسؤالِهِم-، وكذا سألتْ شاهدَ عيانٍ تواجدَ بالطريقِ أثناءَ وقوعِ الحادثِ ورأَى ملابساتِه، والضابطَ الذي تلقَّى إخطارَ النجدةِ وفحصَ البلاغَ، وقائدَ سيارةِ النقلِ أحَدَ طرفَي الحادثِ.

وتوصلتِ التحقيقاتُ إلى تصورِ كيفيةِ وقوعِ الحادثِ مِن خلالِ ما تبيَّنَ مِن معاينةِ موقعِهِ، وممَّا تواترتْ عليهِ شهاداتُ شاهدِ الرؤيةِ والمصابِينَ وأقوالُ سائقِ سيارةِ النقلِ في التحقيقاتِ؛ وهو أنَّهُ أثناءَ سيرِ قائدِ الحافلةِ مسرعًا في اتجاهِ أُسيوطَ فُوجئَ بمطبٍّ هوائيٍّ أدَّى إلى اختلالِ عجلةِ القيادةِ مِن يديْهِ فاصطدمَ بمقطورةِ سيارةِ النقلِ التي كان يسيُر قائدُها متمهلًا لثقلِ حُمولتِهِ من الخلفِ، وقد أكدتْ تحرياتُ الشرطةِ صحةَ ما توصلتْ إليه التحقيقاتُ.

طريق الخارجة منطقة النقب الوادي الجديد

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