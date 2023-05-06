حزب الجيل: الحوار الوطنى يشمل جميع مناحى الحياة العامة فى مصر

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الحوار الوطني الذي نشهده حاليًا حالة غير مسبوقة، موضحًا أنه حضر العديد من الحوارات الوطنية منذ عام 1982 حتى 2007، وكانت تلك الحوارات الماضية تدور حول موضوع واحد، ويمكن قول «حوار اليوم الواحد» أما الحوار الوطني الجاري كان يتم الإعداد والتجهيز له لمدة عام كامل من خلال الجلسات التحضيرية لبناء الثقة بين المتحاورين.

وأضاف "الشهابي"، خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني كانت أكثر من رائعة، حيث كانت بمثابة احتفالية نقدمها للعالم لإثبات وجود الجماعة المصرية بكل أطيافها الفكرية واختلافاتها وآرائها من أجل التفكير في مستقبل مصر.

ولفت رئيس حزب الجيل إلى أن الحوار الوطني يشمل كل مناحي الحياة العامة في مصر من خلال محاوره الثلاثة "السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية"، مشيرًا إلى أن هذه المحاور مقسمة على النحو التالي: السياسية على 5 لجان، الاقتصادية 8 لجان، الاجتماعية 6 لجان.