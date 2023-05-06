تفاصيل إصابة 4 بالتسمم في أشمون بالمنوفية

أصيب 4 من أسرة واحدة بالتسمم عقب تناوهم وجبة معدة بالمنزل في إحدى قرى مركز أشمون بالمنوفية، وجرى تحويلهم إلى مركز السموم التابع لمستشفيات جامعة المنوفية لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وانتقلت قوة من مركز شرطة أشمون بقيادة المقدم مصطفى حسانين رئيس المباحث وتبين له إصابة كل من (ج، ر، ك) 27 عام ربة منزل، وأطفالها (ع، إ، ع) 7 سنوات، (ح، إ، ع ) 7 سنوات (ي، إ، ع) 4 سنوات، ومقيمين دائرة المركز، بحالة تسمم بسبب تناولهم طعام فاسد وتم تقديم الرعاية الصحية الأولية للحالات وتم الاطمئنان عليهم مستقرة وجرى تحويلهم للمستشفى الجامعي.

وباستجواب رب الأسرة المدعو (ع، إ، ع) 35 عاما، سائق أقروا بتناول طعام معد في المنزل بايت عبارة عن أرز وبطاطس موضوع خارج الثلاجة أعقبه شعورهم بآلام في البطن وجرى تحويلهم للمستشفى لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيال حالتهم الصحيه التي أصبحت مستقرة.