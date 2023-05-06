السبت 06 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل إصابة 4 بالتسمم في أشمون بالمنوفية

تسمم
تسمم

أصيب 4 من أسرة واحدة بالتسمم عقب تناوهم وجبة معدة بالمنزل في إحدى قرى مركز أشمون بالمنوفية، وجرى تحويلهم إلى مركز السموم التابع لمستشفيات جامعة المنوفية لتلقي الرعاية الصحية اللازمة. 

وانتقلت قوة من مركز شرطة أشمون بقيادة المقدم مصطفى حسانين رئيس المباحث وتبين له إصابة كل من (ج، ر، ك) 27 عام ربة منزل، وأطفالها (ع، إ، ع) 7 سنوات، (ح، إ، ع ) 7 سنوات (ي، إ، ع) 4 سنوات، ومقيمين دائرة المركز، بحالة تسمم بسبب تناولهم طعام فاسد وتم تقديم الرعاية الصحية الأولية للحالات وتم الاطمئنان عليهم مستقرة وجرى تحويلهم للمستشفى الجامعي.

وباستجواب رب الأسرة المدعو (ع، إ، ع) 35 عاما، سائق أقروا بتناول طعام معد في المنزل بايت عبارة عن أرز وبطاطس موضوع خارج الثلاجة أعقبه شعورهم بآلام في البطن وجرى تحويلهم للمستشفى لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيال حالتهم الصحيه التي أصبحت مستقرة.

أشمون أسرة واحدة أطفاله إصابة 4 إحدى قرى اطمئن

الأكثر قراءة

اكتشف خيانة زوجته مع صديق عمره بسبب "سؤال عن موعد عودته للمنزل" بمدينة نصر

"مكافأة خاصة" من كولر للاعبى الأهلى بعد الفوز بالسوبر

فى بيان نارى.. المصرى يقيل التوأم حسن بسبب "التجاوزات"

حبس خادمة لسرقتها مشغولات ذهبية من شقة مخدومتها بالنزهة

بدء مقابلة المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022 اليوم

محافظ أسوان يتابع معدلات الإنجاز بـ59 مشروعًا ضمن مبادرة "حياة كريمة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

استعادة سوريا.. عد تنازلى

د. هيثم الحاج على

رؤية جديدة للثقافة المصرية

وائل لطفي

على أرضية الحوار

محمد عبدالناصر

الحوار الوطنى وفن استغلال الفرص

سارة شريف

لعبة الاستطلاعات

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «2-4»

حسين دعسة

حيدر حيدر.. الذي حمل وليمته إلى السماء

د. محمد عفيفي

تشرشل فى وادى النيل

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»

قوات الاحتلال تواصل فرض حصارها على مدينة أريحا لليوم الرابع عشر