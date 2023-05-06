السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أمطار متوسطة على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء

أرشيفية
أرشيفية

تعرضت الإسكندرية صباح اليوم السبت لأمطار متوسطة، لم تؤثر على حركة سير المشاه والمركبات، وتواصلت حركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات بميناء الإسكندرية بشكل طبيعي ومنتظم.

وكلف محافظ الإسكندرية محمد الشريف، الجهات المختصة باتخاذ كافة الاستعدادات لإزالة أي تجمعات لمياه الأمطار وضمان سرعة الانتقال.

ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء نهاد شاهين، إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد ومتابعة الرصدات الجومائية، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر، حفاظا على الممتلكات وأرواح وسلامة الملاحة البحرية.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

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