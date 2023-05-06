"القاهرة الإخبارية": استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال فى طولكرم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل فلسطينيين في مداهمة إسرائيلية بمخيم مدينة طولكرم شمال غربي الضفة الغربية، اليوم السبت، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت الوزارة، أن قتيلي طولكرم هما سامر صلاح الشافعي، 22 عامًا، أصيب برصاص في الرقبة والصدر والبطن، وحمزة جميل خريوش، 22 عامًا، أصيب بالرصاص في الصدر والبطن والقدم اليسرى.

واقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي مخيمًا بمدينة طولكرم شمال غربي الضفة الغربية، إذ أطلقت الرصاص على شابين فلسطينيين وقتلتهما، قبل أن تنسحب مباشرة من المدينة.