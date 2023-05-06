السبت 06 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال فى طولكرم

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل فلسطينيين في مداهمة إسرائيلية بمخيم مدينة طولكرم شمال غربي الضفة الغربية، اليوم السبت، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت الوزارة، أن قتيلي طولكرم هما سامر صلاح الشافعي، 22 عامًا، أصيب برصاص في الرقبة والصدر والبطن، وحمزة جميل خريوش، 22 عامًا، أصيب بالرصاص في الصدر والبطن والقدم اليسرى.

واقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي مخيمًا بمدينة طولكرم شمال غربي الضفة الغربية، إذ أطلقت الرصاص على شابين فلسطينيين وقتلتهما، قبل أن تنسحب مباشرة من المدينة.

مقتل فلسطينيين مخيم مدينة طولكرم فلسطين القوات الإسرائيلية وزارة الصحة الفلسطينية

الأكثر قراءة

بدء امتحان اللغة العربية للأول الثانوى بمحافظتى القاهرة والجيزة

حملات مرورية لرصد المخالفين بالقاهرة والجيزة

انطلاق امتحانات الطلاب المصريين بالخارج المرحلة الابتدائية إلكترونيًا

"مدبولى" ينقل تهنئة الرئيس السيسى للملك تشارلز الثالث

غدًا.. رئيس جامعة القاهرة يفتتح مستشفى "طب الأسنان" بفرع الشيخ زايد

"هندسة القاهرة" تُعلن فتح باب التقدم لمسابقة "العباقرة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

استعادة سوريا.. عد تنازلى

د. هيثم الحاج على

رؤية جديدة للثقافة المصرية

وائل لطفي

على أرضية الحوار

محمد عبدالناصر

الحوار الوطنى وفن استغلال الفرص

سارة شريف

لعبة الاستطلاعات

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «2-4»

حسين دعسة

حيدر حيدر.. الذي حمل وليمته إلى السماء

د. محمد عفيفي

تشرشل فى وادى النيل

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»

قوات الاحتلال تواصل فرض حصارها على مدينة أريحا لليوم الرابع عشر