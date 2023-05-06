السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. عمر خيرت يحيى حفلاً موسيقيًا بالمتحف المصرى الكبير

عمر خيرت
عمر خيرت

يستعد الموسيقار الكبير  عمر خيرت، لإحياء حفلًا موسيقيًا ضخمًا فى المتحف المصرى الكبير، غدًا الأحد في تمام الساعة 6 مساء، بمصاحبة الأوركسترا الكبيرة وبقيادة المايسترو الدكتور ناير ناجي، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل عدد من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة.

أيضًا يحيى الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلاً موسيقيًا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم 10 مايو المقبل، ومن المقرر أن يقدم عمر خيرت خلال الحفل، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى العريق، التي أحبها جمهوره واعتاد على سماعها ومنها، "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلي بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغاني.

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والموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله "مين ميحبش فاطمة، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زى ما هى حبها، وفيها حاجة حلوة"، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.

وشهد مؤخرًا حفل الموسيقار العالمى عمر خيرت، حضورًا كبيرًا وتفاعلًا واضحًا، ضمن حفل ختام مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، الذى عرضته شبكة تلفزيون الحياة حصريًا على شاشتها، وتفاعل الجمهور كان واضحًا من بداية الحفل، حيث حرص عدد كبير من محبى الفن على الحضور، وسط تفاعل كبير مع المقطوعات التي قدمتها الفرقة الموسيقية بقيادة عمر خيرت.

المتحف المصري الكبير عمر خيرت الأوركسترا الكبيرة ناير ناجى صابر يا عم صابر أبلة حكمت

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