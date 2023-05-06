السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضبط راكبة حاولت تهريب 8 سبائك ذهبية بمطار القاهرة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تمكنت سلطات الجمارك بمطار القاهرة الدولي، راكبة أجنبية أخفت عدد من السبائك الذهبية.

جاء ذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من إسطنبول، استوقف حسام الشافعي مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والتي انكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وحاولت الراكبة الاسراع بالخروج من الدائرة الجمركية. 

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وقام جورج الفونس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣، بتكليف كل من: ميار الزناقيري مأمور الجمرك، وفاطمة فاروق رئيس القسم، بتفتيش الراكبة ذاتيا، مما أسفر عن ضبط 8 سبائك ذهبية أحجام مختلفة، ملفوفين داخل "شال" موضوع في حقيبة يد الراكبة.

وقام الدكتور حسين هيكل مدير الجمرك، بتكليف لجنة مكونة من أحمد عبدالواحد ومصطفي حسن ومصطفي صادق ومحمود عباس وعماد صلاح مأمور الجمرك، تحت إشراف حازم محمد علي مدير الحركة، وذلك لجرد ووزن وتحريز المضبوطات والتي بلغ وزنها كيلو و٨٠٠ جرام.

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وأمر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكبة، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

مطار القاهرة الدولي السبائك الذهبية الإجراءات الجمركية علي اسطنبول صالة الوصول جيوب البنطلون سبائك ذهبية

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