ضبط راكب أجنبى بحوزته نبات وزيوت الماريجوانا أخفاهم داخل الأحذية بمطار القاهرة

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، راكب أجنبي من أصل مصري، بحوزته كمية من الأمبولات بداخلهم زيت الماريجوانا المخدر، واثنين كيس شفاف لهم نبات نفس المخدر.



جاء ذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس، استوقف مصطفى محمد مصطفى مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علي محمد الصعيدي مأمور الجمرك، وهاني مصطفى رئيس القسم، واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب، وقام محمود محمد سعيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنيى الركاب رقم ٢، بتكليف جورج صفوت مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط كمية من الأمبولات الخاصة بالسجائر الإلكترونية خبأها الراكب داخل أحذيته بالحقائب، وأيضا اثنين كيس شفاف بداخلهما نبات الماريجوانا المخدر، أخفاهم الراكب داخل عبوة مستحضرات.

وقام أحمد عبد الهادي مدير الجمرك، بتكليف لجنة لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها ١٦ أمبولا بداخلهم زيت الماريجوانا المخدر، واثنين كيس شفاف بداخلهما ٤٠ جرام من نبات الماريجوانا المخدر وجهاز يستخدم لتسخين السجائر الإلكترونية.



وأمر أحمد عبد الهادي عبد البصير مدير الإدارة الرابعة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣٩ لسنة ٢٠٢٣ وذلك بعد العرض علي كل من الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم ٢، والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم إحالة الراكب للنيابة المختصة بذلك.

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات