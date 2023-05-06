السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مستوطنون إسرائيليون يعيدون الاستيلاء على أرض فى رام الله

مستوطنون
مستوطنون

أعاد مستوطنون إسرائيليون، مساء الجمعة، الاستيلاء على أرض في بلدة دير دبوان شرق رام الله، بوسط الضفة الغربية، بعد أن أخلاها جيش الاحتلال أمس الخميس.

 

ونصب المستوطنون ثلاث خيم في الأرض الواقعة في منطقة "الشيخ عمار" جنوب شرق البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان الذين تصدوا للمستوطنين المسلحين الذين قدموا إلى الأرض برفقة جيش الاحتلال.
وحطم المستوطنون زجاج مركبة لأحد المواطنين في المكان.


ويسعى المستوطنون إلى السيطرة على أرض في المنطقة لصالح التوسع الاستيطاني.


يشار إلى أن أهالي البلدة تمكنوا بالأمس من طرد المستوطن الذي استولى على الأرض، حيث أزال جيش الاحتلال منزلا مؤقتا الذي كان قد نصبه المستوطن قبل نحو أسبوعين في الأرض.

 

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