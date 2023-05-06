السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السوبر المصرى| "عبد الحفيظ": لاعبو الأهلى كانوا على قدر المسئولية

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن لاعبي الفريق ظهروا بشكل رائع في مواجهة بيراميدز، ونجحوا في تحقيق المطلوب منهم ونفذوا التعليمات بشكل جيد، لذلك استحقوا التتويج بلقب السوبر.

وأوضح "عبد الحفيظ"، أن المباريات النهائية دائمًا ما تكون صعبة، والحظوظ تكون متساوية لكل فريق، ولكن الأهلي يعرف جيدًا كيف يخوض مثل هذه المباريات لأنه يحترم جميع المنافسين.

وأشاد مدير الكرة بلاعبي الأهلي، مؤكدًا أنهم كانوا على قدر المسئولية، ونجحوا في إدخال بطولة جديدة إلى خزائن النادي، كما أثنى على التشجيع الرائع لجماهير الأهلي طوال الـ120 دقيقة، مؤكدًا أن دعمهم المستمر للفريق هو سر نجاحه الكبير.

سيد عبد الحفيظ الاهلى بيراميدز السوبر المصرى مباراة الاهلي وبيراميدز

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