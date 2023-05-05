الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 12 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية على الأسواق بالمنيا (صور)

رئيس ملوي يقود حملة
رئيس ملوي يقود حملة تمونية علي الأسواق والمخابز

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، حملة تموينية مكبرة علي الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ بيع المواد والسلع الغذائية والمخابز البلدية المدعمة ، لضبط الأسواق والأسعار والتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية حرصا علي صحة المواطنين، أسفرت عن ضبط وتحرير 12 مخالفة متنوعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

قاد الحملة اللواء احمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، يرافقه الاستاذ محمد عبدالغنى نائب رئيس المدينة والمهندس ايمن اسماعيل مدير مكتب تموين المدينة وعدد من الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من مدى صلاحية السلع الغذائية حرصا على سلامة وصحة المواطنين، وذلك بالتعاون مع إدارة تموين المدينة وعدد من الجهات المعنية.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تتم بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية، مثل حماية المستهلك ومباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري ، بكافة أحياء المدينة والقري التابعة لها ، مشيرا إلي استمرار هذه الحملات بشكل يومي، لضبط الأسواق وأستقرار الأسعار وضبط جميع المخالفات ومرتكبيها.

رئيس ملوي يقود حملة تمونية علي الأسواق والمخابز
رئيس ملوي يقود حملة تمونية علي الأسواق والمخابز
رئيس ملوي يقود حملة تمونية علي الأسواق والمخابز
رئيس ملوي يقود حملة تمونية علي الأسواق والمخابز
رئيس ملوي يقود حملة تمونية علي الأسواق والمخابز
رئيس ملوي يقود حملة تمونية علي الأسواق والمخابز
رئيس ملوي يقود حملة تمونية علي الأسواق والمخابز
رئيس ملوي يقود حملة تمونية علي الأسواق والمخابز
تحرير 12 مخالفة تموينية حملة رقابية علي الأسواق والمخابز مدينة ملوي بالمنيا ايمن اسماعيل مدير تموين بندر ملوي اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي

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