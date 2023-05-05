محمد عادل حسني: مناخ الأعمال في مصر يتمتع بمقومات عديدة لجذب المستثمرين

قال محمد عادل حسني عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وأمين مصر الجديدة بحزب مستقبل وطن، إن مناخ الاستثمار في مصر جاذب للمستثمرين نظراً لتوافر الفرص غير المحدودة والمتنوعة في الصناعة والزراعة والتصدير بجانب الموقع الجغرافي وحجم السوق الضخم والمؤهل لنفاذ الصادرات إلي مختلف دول العالم.

وأكد أن هناك إقبال كبير من عدد من الدولة لزيادة حجم استثماراتها بمصر بقطاع الإلكترونيات والسيارات وغيرها مما يترجم الي لغة ثقة الاستثمار الأجنبي في المناخ الاستثماري المصري بوصفه مستقر وآمن، مصرحًا أن الدولة المصرية على أتم الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لمساندة مثل تلك الاستثمارات العالمية ودعم خططها التوسعية على الأراضي المصرية .

وأضاف أن لدينا الثقة الكاملة في أن هذه الفرص الاستثمارية المتاحة تمنحنا القدرة علي تجاوز مختلف التحديات الظاهرة والمعروفة وأيضا حلولها معروفة، ويبقى أن نتخذ خطوات جادة نحو تشجيع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في مصر.

وأكد أن مناخ الأعمال في مصر يتمتع بمقومات عديدة من طاقات بشرية ووفرة الأراضي والطاقة المتنوعة وهو ما يمثل فرص للتصنيع والتصدير وعمل قاعدة إنتاجية ضخمة تحد من الاستيراد وتحقق طفرة في أرقام التصدير.

وتابع أن القطاع الخاص يقف خلف القيادة السياسية ونستطيع مع منظمات المجتمع المدني وتكاتف الشعب المصري تجاوز أية تحديات أو أزمات مستقبلية.

وأشار إلى أهمية تحفيز القطاع الخاص نحو ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الناتج المحلي الإجمالي باعتباره مؤشر قوي على قدرتنا على تجاوز التحديات الاقتصادية الصعبة.