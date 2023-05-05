قناة الناس.. مصطفى ثابت: إثارة الأسئلة من أهم وظائف العقل البشرى (فيديو)

قال الداعية مصطفى ثابت إن واحدة من أهم وظائف العقل البشري هي إثارة الأسئلة، لأن السؤال الذكي يساوي نصف المعرفة.

وأضاف ثابت، اليوم الجمعة، خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر قناة "الناس"، أنه خلال السنوات الماضية، بدأ عدد من الشباب في العالم العربي في طرح الكثير من الأسئلة الهامة حول الدين ووظيفته في الحياة، وما الحكمة من وجود البشر في الدنيا وما معيار صدق العقيدة الدينية، وهل نحن مؤمنون لمجرد أننا ولدنا مؤمنين أو مسلمين، لافتًا إلى أنها أسئلة هامة ومختلفة وخطيرة.

وأوضح ثابت أن تلك الأسئلة ليست بالجديدة، ولكنها أسئلة وجودة كانت متواجدة منذ بدأ الخلق ويتعرض فيها كل إنسان خلال رحلة حياته، لافتًا إلى أنه خلال السنوات الماضية، بدأت تظهر على السطح بشكل أوضح وأكبر وللأسف كان يتم التعامل معها من جانب بعض المتدينين بشكل به إرهاب وتخويف، وكأن السؤال لا يجب أن يسأل.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.