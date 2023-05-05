السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أيمن سلامة: كل ما يثار حول فرض ريهام حجاج لشخصياتها خلال تصوير مسلسلاتها أكاذيب

أيمن سلامة
أيمن سلامة

قال السيناريست أيمن سلامة، إن كل ما يثار حول فرض الفنانة ريهام حجاج لشخصياتها خلال تصوير مسلسلاتها أكاذيب، متابعًا: "أقسم بالله ما تعرف مكان المونتاج، ولم تتدخل سواء في أدوار الزملاء أو دورها".

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه لديه قناعة كاملة بأن الله سيسأله عن كل حرف كتبه، منوهًا أن مسلسل "جميلة" تقوم البطلة فيه بعمل تلقيح صناعي، ويقوم زوج صديقها بوضع عينة له بدلًا من عينة زوج البطلة، بسبب طمعه في الورث.

ولفت أيمن سلامة، إلى أن ريهام حجاج في المسلسل والتي تعمل في النيابة الإدارية قررت الاعتراف والمطالبة بتعديل تشريعي يسمح بالإجهاض في حالات معينة.

وتابع: "موضوع الحقن المجهري نفترض واحد بلا ضمير استغل الأمر استغلال سيء، ماذا تفعل السيدة عندما تكتشف أنها حامل من رجل غير زوجها؟"، منوها أنه أراد من خلال المسلسل أن يفتح باب الاجتهاد أمام العلماء لوضع حل للقضية.

أيمن سلامة ريهام حجاج مسلسل جميلة محمد الباز النهار

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