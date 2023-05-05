على معلول يمنح الأهلى التقدم على بيراميدز من ركلة جزاء

منح الدولي التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التقدم للمارد الأحمر على بيراميدز في مباراة السوبر المصري.

جاء الهدف في الدقيقة 96 من عمر المباراة من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمود البنا.

واحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 94 على أحمد سامي بعد دفعه لمحمود كهربا داخل منطقة الجزاء.

ونفذ علي معلول ركلة الترجيح بنجاح على يمين الحارس أحمد الشناوي.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأحمد قندوسي وبيرسي تاو وأحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: محمد شريف.



وجاء تشكيل بيراميدز على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي.

خط الوسط: وليد الكرتي - رمضان صبحي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود دونجا - إسلام عيسى - محمود صابر - بلاتي توريه - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.